СБУ ликвидировала миллионную ботоферму, которая «расшатывала обстановку» в Украине по заказу одной из политсил

Служба безопасности Украины сообщила о ликвидации мощной ботофермы, созданной для дискредитации руководства нашего государства и расшатывании общественно-политической ситуации.

Следователи установили, что пропагандистские «мощности» этой ботофермы использовали и представители российских спецслужб. В частности, через ботов они распространяли фейковые новости о ситуации с фронтами и проводили другие информационные диверсии. Среди последних «операций» злоумышленников: распространение контента о якобы конфликте между руководством ОП и Главнокомандующим ВСУ, а также проведение кампании по дискредитации первой леди.

Для разгона деструктивного контента злоумышленники администрировали сеть из более 1 млн ботов, а также многочисленные группы в соцсетях с аудиторией почти 400 тыс. пользователей. Руководителем преступной группы оказался гражданин россии, проживавший в Киеве и позиционировавший себя как «политический эксперт».

По данным следствия, он организовал информационно-подрывную деятельность по заказу одной из отечественных политсил и координировал преступные действия с нынешним народным депутатом, входящим в близкое окружение бывшего руководства нашего государства. Правоохранители установили, что российский политтехнолог создал специальное программное обеспечение — с его помощью участники группы управляли в автоматическом режиме неограниченным количеством анонимных аккаунтов в наиболее популярных соцсетях. В СБУ не уточняют имена, однако УП и Hromadske со ссылками на собственные источники независимо сообщают, что речь идет о партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность». В то же время, нардепка от партии Геращенко «категорически опровергает» любую причастность политсилы.

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Для маскировки противоправной деятельности злоумышленники обустроили соответствующее оборудование в разных городах – Киеве, Харькове и Виннице. Кроме того, «политэксперт» неоднократно обнародовал деструктивную пропаганду от своего имени, лично выступая на медиа-ресурсах, подконтрольных его «кураторам».

Во время обысков по местам нахождения организаторов преступления правоохранители изъяли:

аппаратно-программный комплекс, обеспечивавший функционирование ботофермы;

5000 сим-карт, которые злоумышленники использовали для создания и последующего ведения технических аккаунтов;

200 «Proxy»-серверов для подмены IP-адресов и избегание блокировки соответствующих интернет-ресурсов.

При этом по требованию СБУ заблокировано около 500 пророссийских Youtube-каналов с аудиторией более 15 млн подписчиков. Передано на блокировку более 1500 Telegram-каналов и ботов, более 1500 аккаунтов в Instagram, Facebook и TikTok.

По факту преступления возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия по привлечению к ответственности всех организаторов ботофермы. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Мероприятия по разоблачению и блокированию правонарушений проводились сотрудниками Кибердепартамента СБУ совместно с Главным следственным управлением Национальной полиции и при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

С начала полномасштабного вторжения россии киберспециалисты Службы безопасности нейтрализовали более 1,2 тыс. враждебных киберинцидентов и кибератак на государственные органы власти и стратегически важные объекты критической инфраструктуры.