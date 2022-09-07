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СБУ с начала года ликвидировала 35 ботоферм и инициирует ужесточение ответственности за их создание

СБУ с начала года ликвидировала 35 ботоферм и инициирует ужесточение ответственности за их создание

С начала 2022 года киберспециалисты Службы безопасности Украины обезвредили 35 ботоферм, играющих значительную роль в кибервойне; только за последние несколько дней несколько таких ликвидировали на Киевщине, Одесщине и Киеве, которые среди прочего дискредитировали украинских защитников, распространяли панические настроения и разгоняли российские нарративы. Об этом сообщил начальник управления Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк в эфире национального телемарафона и инициировал ужесточение ответственности за их создание.

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Сейчас создание ботофермы классифицируется как несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных сетей (ст. 361 Уголовного кодекса Украины) и наказывается штрафом или лишением свободы от 2 до 6 лет максимум.

В СБУ отмечают, что многие ботофермы работают на российские спецслужбы, а значит квалифицировать такие действия уже стоит как пособничество государству-агрессору или и государственную измену, что влечет значительно более высокий уровень ответственности. Ведомство предлагает выделить создание и функционирование бото- и троллеферм в состав преступления.

«Наши специалисты нарабатывают соответствующие инициативы и изменения в законодательство. Мы считаем, что необходимо выделить вопросы квалификации действий — в частности, создание и функционирование бото- и троллеферм — в отдельный состав преступления, учитывая его общественную опасность, особенно в военное время»

Илья Витюк,

Очевидно, что инициатива находится в зародыше — никакой конкретики относительно ответственности, вида и меры наказания пока нет.

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В начале августа СБУ сообщала о ликвидации миллионной ботофермы, которую создал переехавший в Украину политтехнолог-гражданин РФ. По данным следствия, оно использовалось не только отдельными политическими силами в нашем государстве, но и российскими спецслужбами.

СБУ ликвидировала миллионную ботоферму, которая «расшатывала обстановку» в Украине по заказу одной из политсил


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