Киберспортивную команду Monte не выпустили на международный турнир в Китае

Украинская киберспортивная команда Monte не смогла выехать из страны, чтобы принять участие в турнире. Об этом говорится в сообщении в официальном Instagram-аккаунте команды.

«К сожалению, несмотря на все наши усилия, мы не смогли пересечь границу Украины. Мы сделали все, что могли, чтобы сыграть на турнире. Надеемся, что в следующий раз нам удастся достойно представить Украину на международной арене», ─ написано в сообщение команды.

Команда Monte планировала принять участие в турнире по CS2 — IEM Chengdu. Он будет проходить в Китае с 8 по 14 апреля. Призовой фонд соревнования составляет $250 тыс. Из-за выбытия из соревнования Monte ее место заняла китайская команда Steel Helmet.

Эту ситуацию с сарказмом прокомментировал комментатор Виталий Волочай. Предоставляем его комментарий с незначительными корректировками цензуры:

«На самом деле то что Монте не выпустили за границу — это правильно! Какого спрашивается х…, они должны ездить на эти турниры непонятные от каких-то ESL и поднимать свой рейтинг и какие-то там достижения??? Какая с этого польза??? Настоящую пользу надо приносить. Как например Председатель Правления Федерации Киберспорта Украины Иван Данишевский, который приносит пользу в Нью Йорке, Польше, Италии и других странах. Как Денис Давыдов, (тренер) Председатель Комиссии НОК Украины по киберспорту. Как Эдуард Анохин, операционный директор федерации киберспорта. У них нет проблем с выездом. И это правильно», ─ написал Виталий Волочай.