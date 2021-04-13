Kyndryl – новое название подразделения IBM, которое займётся развитием бизнеса в области IT-инфраструктуры





Компания IBM решила использовать новое название для своего подразделения, которое будет в дальнейшем заниматься развитием существующего бизнеса в области IT-инфраструктуры. Оно получило название Kyndryl. Сама же IBM сможет сфокусироваться на новых (и более прибыльных) сферах, таких как искусственный интеллект и облачные сервисы.

Выбор названия для новой компании в IBM поясняют следующим образом. Часть «Kyn» происходит от слова kinship (родство), ссылаясь на веру в то, что отношения с людьми – сотрудниками, клиентами и партнёрами – находятся в центре стратегии, и что необходимо строить и развивать долгосрочные отношения. Часть «Dryl» происходит от слова tendril (усик), она напоминает о новом росте и идее, что бизнес всегда работает в направлении прогресса человечества. «Родство» и «усики» – два первых слова, которые приходят на ум, когда речь идет о сервисах управляемой инфраструктуры. А буква «y» призвана передать «дух настоящего партнёрства и роста», который олицетворяет корпоративная IT-система Kyndryl.

Помимо пафосных фраз у выбора названия может быть и более прозаическое объяснение, связанное с SEO. Слово Kyndryl, каким бы странным оно ни казалось, не рискует быть потерянным в результатах поисковой выдачи. Первоначально для подразделения, ныне известного как Kyndryl, планировалось использовать название NewCo, которое уже не столь строго может ассоциироваться с подразделением IBM в поисковой выдаче.

«Клиенты во всём мире узнают о Kyndryl как о бренде, который управляет жизненно важными системами, лежащими в основе прогресса», — сказал генеральный директор Kyndryl Мартин Шрётер.

И с таким уникальным названием компании он, вероятно, прав.

Источник: The Verge