Инвестор OpenAI: TikTok — это «программируемый фентанил» китайских коммунистов для манипулирования американцами

TikTok следует воспринимать, как «еще один вид тяжелого китайского оружия», уверяет миллиардер Винод Хосла, который был одним из ранних спонсоров OpenAI.

Он поддержал принудительное отчуждение платформы социальных сетей TikTok от ее китайской материнской компании ByteDance. В марте Конгресс принял законопроект о запрете приложения в США, если оно не продаст свои операции местным владельцам.

«Ни я, ни моя фирма не можем ничего получить или потерять в результате этого законопроекта, но я вижу, что TikTok может стать оружием иностранного противника», — написал Хосла в статье для Financial Times (через Business Insider).

Хосла обвинил Китай в сохранении двойных стандартов, поскольку китайские потребители используют собственный вариант TikTok, Douyin — где, согласно местному законодательству, лица в возрасте до 14 лет могут находиться только 40 минут в день

«Что хуже, TikTok — это программируемый фентанил, действие которого контролируется Коммунистической партией Китая», — говорит миллиардер.

Принуждение ByteDance к продаже TikTok, по мнению Хослы, должно «предотвратить контроль иностранного противника над платформой», которая может «тайно манипулировать гражданами США» и «продвигать идеи китайских коммунистов».

«TikTok использует алгоритм на базе передового искусственного интеллекта. И он находится в руках КПК», — написал Хосла. «Мы должны рассматривать его так же, как и другое оружие, которое представляет угрозу нацбезопасности».

Хосла — не одинок в своих опасениях относительно TikTok. Примерно трое из пяти, или 60% американцев, опрошенных Pew Research Center в 2023 году, заявили, что считают платформу угрозой национальной безопасности.

В своем ежегодном отчете об оценке угроз, опубликованном в марте, разведка США утверждала, что китайская пропагандистская группа использовала учетные записи TikTok для нацеливания на кандидатов от Республиканской и Демократической партий во время промежуточных выборов 2022 года.