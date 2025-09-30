banner
Новости Технологии 30.09.2025 comment views icon

Китай запустил самое мощное магнитное поле: в 700 тыс. раз больше, чем у Земли

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Китай запустив найпотужніше магнітне поле: у 700 тис. разів більше, ніж в Землі

Исследователи из Института физики плазмы Китайской академии наук (ASIPP) заявили об успешной генерации постоянного магнитного поля с рекордным напряжением 35,1 Тл с помощью сверхпроводящего магнита.

Этот показатель превосходит предыдущий рекорд в 32,35 Тл и демонстрирует прогресс Китая в области передовых магнитных технологий. По сравнению с этим напряженность магнитного поля Земли составляет всего 0,00005 Тл, что делает созданное китайскими исследователями поле в 700 тыс. раз мощнее. 

По мнению исследователей, достижение поможет ускорить коммерческое использование сверхпроводящих научных приборов, например, спектрометров ядерного магнитного резонанса, которые широко используются в сферах медицинской визуализации и химического анализа. Новый магнит также способен обеспечивать поддержку термоядерных магнитных систем, космических электромагнитных двигателей, сверхпроводящего индукционного нагрева, маглев технологий и систем передачи энергии. 

По словам исследователя Лю Фана, магнит использует технологию высокотемпературной сверхпроводящей вставной катушки, соосно вложенной с низкотемпературными сверхпроводящими магнитами для обеспечения стабильности в экстремальных условиях. Прежде чем установить рекорд, китайские исследователи столкнулись с проблемами, включая концентрацию напряжения, эффекты экранирующего тока и многопольной связи, которые возникают в условиях низких температур и мощных полей. 

Разработчикам удалось значительно улучшить как механическую стабильность, так электромагнитные характеристики собственного магнита. Новая конструкция гарантирует стабильность системы при длительной эксплуатации без потери производительности. 

В рамках испытаний магнит был заряжен до 35,1 Тл и поддерживал стабильную работу в течение 30 минут. После этого его размагнитили, подтвердив надежность нового способа. Сверхпроводящие магниты остаются одним из ключевых элементов удержания плазмы в процессе термоядерного синтеза. Мощные магнитные поля образуют «магнитную решетку», которая удерживает плазму при чрезвычайно высоких температурах.

ASIPP уже много лет активно участвует в исследованиях в области термоядерного синтеза. Институт также достиг полной локализации производства сверхпроводящих материалов, устройств и систем в Китае, что позволило снизить зависимость от импорта. 

Это ключевой китайский институт, участвующий в проекте Международного термоядерного экспериментального реактора (ИТЭР). В частности, ASIPP обеспечивает проект сверхпроводниками, корректирующими катушками и магнитными питателями, которые используются в рамках самого масштабного в мире эксперимента по термоядерному синтезу. 

Источник: Interesting Engineering

Популярные новости

arrow left
arrow right
Будут сдерживать пустыню: отработанные лопасти ветровых турбин нашли вторую жизнь в Китае
Мрачное будущее: встречайте съедобный пластик, произведенный черными грибками из мусора
Спермаботы, управляемые магнитами, атакуют яйцеклетку
"Искусственное растение" на солнечной энергии очищает радиоактивную почву на 95% за 20 дней
Therac-25: как программная ошибка убила трех человек 40 лет назад
Впервые в мире: лазерная связь между самолетом и спутником работала со скоростью 1 Гбит/с
Устройство с камерой и ИИ заживляет раны на 25% быстрее
"Мятый" графен улучшает суперконденсаторы и приближает замену аккумуляторов
Новые аккумуляторы электрокаров будут заряжаться за 15 минут
Убийца HBM: новая память для ИИ d-Matrix 3D DRAM (3DIMC) в 10 раз быстрее
В США начали печатать недорогие дома
Ядерные отходы могут стать топливом для термоядерного синтеза
Будущее производства чипов: 3D-печать на уровне атомов дает рекордную площадь поверхности
Самый высокий мост в мире открыли в Китае: высота 625 м и стоимость $300 млн
Intel готовит многокадровую генерацию в XeSS: прямые упоминания найдены в драйвере
Луковая шелуха защищает солнечные элементы лучше, чем промышленные технологии
Новый катализатор перерабатывает пластик без сортировки и очистки
Запущен первый в мире квантовый компьютер на кремниевых чипах
Ракета на жидком уране может сократить путешествие к Марсу вдвое
Anker выпустила надувной проекционный уличный кинотеатр с огромным экраном
Apple выпустила RC iOS 26, которая выйдет для всех 15 сентября: официальные примечания с перечнем улучшений
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить