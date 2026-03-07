До 950 км ходу і зарядка за 9 хвилин: BYD показала електричний SUV Great Tang

BYD Great Tang

BYD після нещодавнього дебюту Seal 07 EV показала новий електричний кросовер BYD Great Tang. Це повнорозмірний SUV із великим кузовом та чималим запасом ходу.





Характеристики BYD Great Tang

Ця модель виросла з концепту Dynasty-D, який представили на Shanghai Auto Show 2025. Серійна версія отримала фірмовий дизайн Dragon Face. Передню частину прикрашає довга світлодіодна смуга, яку в компанії порівнюють із “вусами дракона”. Серед інших деталей зовнішності — напівприховані дверні ручки та великі колеса 20 або 21 дюйм. Для комфорту використовується пневматична підвіска, що може змінювати висоту та жорсткість залежно від дороги.

Габарити підтверджують статус великого SUV:

довжина — 5302 мм

ширина — 1999 мм

висота — 1800 мм

колісна база — 3130 мм

Попри розміри понад 5,3 м, автомобіль залишається маневреним. Завдяки підрулюванню задніх коліс він може розвернутися на колі всього 5,2 м, що навіть менше за його довжину.





В BYD Great Tang використовується друге покоління Blade Battery. За даними BYD, такий акумулятор на 5% ефективніше зберігає енергію, ніж попередня версія, і підтримує надшвидку зарядку. Йдеться про 1000-вольтну архітектуру та можливості швидкої зарядки Flash потужністю 1500 кВт, що дозволяє поповнювати акумулятор автомобіля так само швидко, як і традиційна заправка бензином. За даними BYD, акумулятор Blade Battery другого покоління може зарядитися від 10% до 97% всього за 9 хвилин при підключенні до найновіших зарядних станцій Flash. Це означає, що власники ледве встигнуть сходити до туалету під час зупинки на зарядці. Навіть за температури -30°C нова батарея може заряджатися від 20 до 97% приблизно за 12 хвилин.

Базова версія із заднім приводом отримала двигун потужністю 300 кВт (402 к.с.) та запас ходу до 950 км за циклом CLTC. За словами компанії, цього вистачить приблизно на 12-годинну подорож без підзарядки. Для тих, кому важлива динаміка, доступна версія з повним приводом і двома моторами. В такому випадку сумарна потужність сягає 585 кВт (784 к.с.), розгін від 0 до 100 км/год займає 3,9 секунди, а запас ходу становить близько 850 км.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Салон має семимісну конфігурацію 2+2+3. Серед особливостей інтер’єру згадують наступне:

кріслa “нульової гравітації” у другому ряду

панорамний скляний дах площею 6,34 м²

вбудований холодильник

складні столики для пасажирів

аудіосистема з 27 динаміками

на передній панелі встановлено три екрани, а ще один дисплей закріплений на стелі.

На даху встановлено сенсор LiDAR, який працює у складі системи допомоги водію God’s Eye. Вона допомагає автомобілю орієнтуватися у міському трафіку та на трасі з мінімальною участю водія. Навіть із трьома рядами сидінь багажник має 252 літри об’єму.

Повноцінний дебют BYD Great Tang відбудеться на Beijing Auto Show 2026 наприкінці квітня. Очікується, що ціна електромобіля починатиметься від 400 тис. юанів, що приблизно становить $58 тис. за сьогоднішнім обмінним курсом.

Джерело: arenaev, insideevs