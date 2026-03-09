banner
BYD Seal загорелся на дороге в Гонконге: расследование показало неожиданную причину

Вадим Карпусь

В начале марта электрический седан BYD Seal загорелся во время движения на автомагистрали Tuen Mun Road в Гонконге. Инцидент вызвал значительные пробки возле транспортной развязки Tsing Tin Interchange. Пожар начался примерно в 14:01, когда автомобиль двигался в направлении Hung Shui Kiu.


Экстренные службы прибыли на место происшествия через несколько минут. Пожарным удалось полностью потушить огонь уже в 14:19. Водитель смогла вовремя покинуть автомобиль до того, как пламя усилилось и охватило салон.

После инцидента технические специалисты провели детальную проверку автомобиля в сервисном центре BYD. Расследование показало, что причиной пожара не стала ни одна механическая или электрическая неисправность автомобиля. Источником возгорания оказался внешний павербанк, который лежал на пассажирском сиденье. Предположительно, он подвергся короткому замыканию или тепловому разгону.

В компании отметили, что высоковольтная система электромобиля не участвовала в начальном возгорании, несмотря на серьезные повреждения верхней части салона.


Состояние батареи после пожара

Проверка подтвердила, что аккумуляторный блок BYD Blade Battery и интегрированная структура шасси остались невредимыми. Внутри салона температура во время пожара была достаточно высокой, чтобы расплавить пластик и стекло, но ячейки батареи не перешли в режим теплового разгона.

Это объясняется использованием литий-железо-фосфатных аккумуляторов. Для них характерен высокий экзотермический порог — более 500°C, тогда как для традиционных батарей на основе никель-марганец-кобальтовой технологии этот порог составляет примерно 200°C.

Алюминиевая «сотовая» структура батарейного блока сработала как тепловой барьер и не позволила огню из салона проникнуть в ячейки аккумулятора.

Модель BYD Seal построена на электромобильной платформе BYD e-Platform 3.0, которая использует технологию Cell-to-Body (CTB). В этой архитектуре батарея интегрируется в силовую структуру кузова и выступает элементом шасси. Такой подход позволяет достичь крутящей жесткости 40 500 Нм/°, что соответствует показателям седанов премиального сегмента. Конструкция батарейного блока имеет сэндвич-строение с панелями из высокопрочного алюминия, которые защищают ячейки.

BYD показала Seal 07 EV: электроседан с габаритами Toyota Camry, автономностью 705 км и ценой $22 тыс.

На рынке Гонконга BYD Seal напрямую конкурирует с Tesla Model 3. По оценкам, в 2025 году поставки Seal составляли примерно 4200 автомобилей, тогда как Model 3 — около 5800.

Обе модели имеют 5-звездочный рейтинг безопасности Euro NCAP, однако используют разные подходы к батареям. BYD делает ставку на LFP Blade Battery с повышенной термической стабильностью, тогда как Tesla применяет комбинацию LFP и высоконикелевых NMC-аккумуляторов в зависимости от версии.

По состоянию на март 2026 года BYD Seal сохраняет ценовое преимущество на рынке Гонконга. После местных стимулов электромобиль стартует примерно от $30 000, тогда как цена Tesla Model 3 начинается примерно с $34 500.

1000+ км на одном заряде: BYD показала Blade Battery 2.0 для электромобилей


Источник: carnewschina

