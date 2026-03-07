banner
Новости Авто 07.03.2026

До 950 км хода и зарядка за 9 минут: BYD показала электрический SUV Great Tang

Вадим Карпусь

BYD после недавнего дебюта Seal 07 EV показала новый электрический кроссовер BYD Great Tang. Это полноразмерный SUV с большим кузовом и немалым запасом хода.


Характеристики BYD Great Tang

Эта модель выросла из концепта Dynasty-D, который представили на Shanghai Auto Show 2025. Серийная версия получила фирменный дизайн Dragon Face. Переднюю часть украшает длинная светодиодная полоса, которую в компании сравнивают с «усами дракона». Среди других деталей внешности — полускрытые дверные ручки и большие колеса 20 или 21 дюйм. Для комфорта используется пневматическая подвеска, которая может менять высоту и жесткость в зависимости от дороги.

Габариты подтверждают статус большого SUV:

  • длина — 5302 мм
  • ширина — 1999 мм
  • высота — 1800 мм
  • колесная база — 3130 мм

Несмотря на размеры более 5,3 м, автомобиль остается маневренным. Благодаря подруливанию задних колес он может развернуться на круге всего 5,2 м, что даже меньше его длины.


В BYD Great Tang используется второе поколение Blade Battery. По данным BYD, такой аккумулятор на 5% эффективнее сохраняет энергию, чем предыдущая версия, и поддерживает сверхбыструю зарядку. Речь идет о 1000-вольтовой архитектуре и возможности быстрой зарядки Flash мощностью 1500 кВт, что позволяет пополнять аккумулятор автомобиля так же быстро, как и традиционная заправка бензином. По данным BYD, аккумулятор Blade Battery второго поколения может зарядиться от 10% до 97% всего за 9 минут при подключении к новейшим зарядным станциям Flash. Это означает, что владельцы едва успеют сходить в туалет во время остановки на зарядке. Даже при температуре -30°C новая батарея может заряжаться от 20 до 97% примерно за 12 минут.

Базовая версия с задним приводом получила двигатель мощностью 300 кВт (402 л.с.) и запас хода до 950 км по циклу CLTC. По словам компании, этого хватит примерно на 12-часовое путешествие без подзарядки. Для тех, кому важна динамика, доступна версия с полным приводом и двумя моторами. В таком случае суммарная мощность достигает 585 кВт (784 л.с.), разгон от 0 до 100 км/ч занимает 3,9 секунды, а запас хода составляет около 850 км.

Салон имеет семиместную конфигурацию 2+2+3. Среди особенностей интерьера упоминают следующее:

  • кресла «нулевой гравитации» во втором ряду
  • панорамная стеклянная крыша площадью 6,34 м²
  • встроенный холодильник
  • складные столики для пассажиров
  • аудиосистема с 27 динамиками
  • на передней панели установлено три экрана, а еще один дисплей закреплен на потолке.

На крыше установлен сенсор LiDAR, который работает в составе системы помощи водителю God’s Eye. Она помогает автомобилю ориентироваться в городском трафике и на трассе с минимальным участием водителя. Даже с тремя рядами сидений багажник имеет 252 литра объема.

Полноценный дебют BYD Great Tang состоится на Beijing Auto Show 2026 в конце апреля. Ожидается, что цена электромобиля будет начинаться от 400 тыс. юаней, что примерно составляет $58 тыс. по сегодняшнему обменному курсу.

BYD обновила Denza Z9 GT: до 1140 л.с. и более 1000 км пробега

Источник: arenaev, insideevs

