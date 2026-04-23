banner
Новости Авто 23.04.2026

Уже не премиум-фича: Китай массово оснащает электромобили от $7 500 системами LiDAR

author avatar

Шадрін Андрій

Редактор та автор новин

Вже не преміум-фіча: Китай масово оснащує електромобілі від $7 500 системами LiDAR

Китайские производители электромобилей в этом году могут внедрить интеллектуальные системы вождения на основе LiDAR-ных датчиков в моделях стоимостью от 60 000 юаней — об этом сообщает технологическая компания на базе искусственного интеллекта Robosense.


Эта ценовая отметка является самой низкой для моделей, продаваемых на китайском рынке, если не считать мини-автомобили стоимостью менее 50 000 юаней, что свидетельствует о жесткой конкуренции между китайскими автопроизводителями на фоне сворачивания государственных стимулов.

Самый наглядный пример этого тренда — BYD Seagull, самая дешевая модель концерна, стартующая от 56 800 юаней (от $7 380 по текущему курсу). Тестовые съемки 2026 года зафиксировали обновленный Seagull с LiDAR-ным датчиком на крыше, а сама система привязана к пакету God’s Eye B (DiPilot 300) на базе чипа NVIDIA Drive Orin с вычислительной мощностью 254 TOPS. Пакет ADAS будет стоить 9 900 юаней ($1 435) на массовых моделях.

Вже не преміум-фіча: Китай масово оснащує електромобілі від $7 500 системами LiDAR
11 моделей BYD, оснащенных LiDAR-датчиками Robosense / Фото: BYD

Стоит отметить, что системы LiDAR исторически были прерогативой дорогих моделей или премиальных комплектаций, поскольку являются ключевым элементом передовой автомобильной безопасности благодаря способности предоставлять точные дорожные данные в экстремальных условиях. Эксклюзивность технологии в значительной степени обуславливалась высокой стоимостью производства компонентов.

«Наш подход к сенсорам заключался в том, что нам нужно как можно быстрее построить нашу фундаментальную модель», — заявил РД Скаринджи, генеральный директор Rivian, объясняя стратегию компании по развитию автономного вождения.

Однако ситуация в корне изменилась благодаря стремительному технологическому прогрессу и эффективности крупномасштабного производства. Средняя цена автомобильных LiDAR-ных датчиков — которая в 2016 году составляла около $80 000 — упала до $200 к 2025 году. Для сравнения: LiDAR-ные блоки американских компаний до сих пор стоят от $1 000 до $75 000.


«Решение добавить LiDAR- было очевидным», — сказал Джеймс Филбин, вице-президент Rivian по автономии и искусственному интеллекту, подчеркивая, что технология существенно подешевела и является критически важной для безопасности.

Параллельно Robosense стремительно наращивает партнерскую сеть. В марте 2026 года компания стала эксклюзивным поставщиком LiDAR-ов для всех 11 новых электромобилей BYD, представленных 5 марта, — в частности Song Ultra EV, Sealion 06 EV, Seal 07 EV, а также премиальных моделей под суббрендами Denza, Yangwang и Fang Cheng Bao. Кроме BYD, Robosense заключила соглашение с Dongfeng Nissan на поставку около 1 миллиона LiDAR-ных датчиков для нескольких моделей с началом поставок в 2026 году.

«Демократизация интеллектуальных возможностей вождения», — именно так в Robosense описывают происходящее на рынке, и судя по цифрам, останавливаться компания не собирается.

Производители все активнее интегрируют LiDAR в бюджетные модели на фоне агрессивной ценовой войны в китайском секторе электромобилей. Если в 2025 году эти системы устанавливались в автомобилях стоимостью от 100 000 до 200 000 юаней, нижняя граница продолжает снижаться. Общий объем продаж LiDAR-ов Robosense в первом квартале 2026 года достиг 330 300 единиц — рост на 204,1% в годовом измерении.

Спецпроекты
Источник: South China Morning Post

Популярные новости

arrow left
arrow right
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить