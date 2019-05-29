Легендарная мышь Microsoft возвращается на рынок в виде геймерской версии Pro IntelliMouse стоимостью $60





В далёком 1996 году Microsoft выпустила свою первую компьютерную мышь серии IntelliMouse, которая произвела революцию в компьютерной индустрии, благодаря продуманному эргономичному дизайну, колёсику прокрутки и дополнительным боковым кнопкам. Два года назад компания возродила классическую IntelliMouse Explorer 3.0 под названием Classic IntelliMouse, а теперь объявила о выпуске новой мыши Pro IntelliMouse в том же дизайне, но с ориентацией на гейминг.

Microsoft оснастила мышь сенсором с разрешением 16000 DPI и частотой обновления 12000 fps. В придачу улучшила отклик кнопок, добавила текстурированное покрытие и оплёточный кабель. Таким образом Pro IntelliMouse можно смело считать не только офисной, но и геймерской мышью. Пользователи могут использовать программное обеспечение Microsoft Mouse and Keyboard для переназначения кнопок, настройки макросов и быстрой смены разрешения сенсора. Microsoft также позволяет игрокам на ПК настраивать цвет подсветки мыши в соответствии с клавиатурой или другими игровыми аксессуарами.

Pro IntelliMouse впервые дебютировала в Китае в конце прошлого года. Теперь новинка поступила в продажу в США и Канаде по цене $60. В остальных странах мышь появится в июне.

Источник: The Verge