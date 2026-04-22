Новости Игры 22.04.2026

Microsoft хочет переизобрести Game Pass: инсайдеры раскрыли, что планирует компания

Xbox Game Pass станет более гибким — Microsoft рассматривает формат pick your own plan / Windows Central

По информации журналиста Windows Central Джеза Корда, Microsoft рассматривает переход Xbox Game Pass на так называемую модель pick your own plan — подписку, где игрок сам выбирает, за какие компоненты сервиса платит. Источники издания внутри компании подтвердили, что это долгосрочный ориентир для команды.


Глава Xbox Gaming Аша Шарма еще раньше подтвердила это направление во внутреннем меморандуме для сотрудников. По ее словам, краткосрочная проблема — Game Pass стал слишком дорогим для игроков, долгосрочная цель — сделать сервис более гибким. Шарма уточнила, что на это понадобится время и тестирование.

В бэкэнд-API Microsoft уже обнаружили кодовые названия Duet и Triton — предположительно, это будущие пакеты сервисов. Конкретных деталей об их составе и ценах пока нет.

Среди вариантов, которые обсуждаются по данным утечки: возможность отключить Xbox Cloud Gaming и снизить цену, убрать подписку Fortnite Crew, или наоборот — добавить World of Warcraft или Minecraft Realms. По слухам, которые циркулируют отдельно, одним из возможных бонусных пакетов может стать интеграция Netflix — но это официально не подтверждено.


Контекст важен. В октябре 2025 года Microsoft подняла цену на Game Pass Ultimate примерно на 50%, что вызвало массовую волну критики. В апреле 2026 года компания уже сделала шаг назад — анонсировала сниженные тарифы. Одновременно с этим Call of Duty исчез из Game Pass как игра первого дня — еще одно болезненное изменение для подписчиков.

Аша Шарма сменила Фила Спенсера на посту руководителя Xbox Gaming и с тех пор последовательно сигнализирует о смене курса. Ориентир — сделать Xbox и Game Pass более доступными для более широкой аудитории, а не только для хардкорных геймеров с топовыми консолями.

Microsoft официально ничего не подтвердила относительно формата pick your own plan. Даже если концепция существует внутри компании, до реального продукта еще далеко — Шарма сама предупредила, что изменения потребуют времени на тестирование.

Источник: Windows Central

