Легендарный степлер-убийцу Switch 2 продают за более $200 000 — с ним подарят трусы

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GameStop выставила на аукцион степлер, который на старте продаж повредил десятки Nintendo Switch 2 — и ставки превысили $200 000. Но при чем тут трусы?

До нижнего белья мы дойдем ниже, когда опишем зачем продавать собственно и обычный степлер. После старта продаж Switch 2 появились фото, где покупатели жаловались на поврежденный экран приставки. Оказалось, что один из сотрудников GameStop пытался прикрепить чек к упаковке, но случайно прострелил экран новой консоли степлером. И он совершил свою ошибку не один раз.

Случай произошел в магазине GameStop на Стейтен-Айленде, Нью-Йорк. Теперь владельцы не только признали проблему, но и обернули ее на благотворительную инициативу через eBay — средства отдадут детским больницам сети Miracle Network Hospitals. И, как видим, схема рабочая.

Компания оперативно заменила все поврежденные консоли и начала иронизировать над ситуацией в соцсетях. И на этом моменте та самая деталь: генеральный директор GameStop Райан Коэн пообещал добавить к лоту свои трусы, если сумма ставок превысит $100 000. Эта отметка уже преодолена — на момент написания новости аукцион достиг более $217 000 при 305 ставках. Так что надеемся трусы приедут без дырок от степлера и не «потрепанные жизнью».

The infamous Switch 2 Stapler is now available for auction. Proceeds benefit Children’s Miracle Network Hospitals.https://t.co/n7LMqFzKjz pic.twitter.com/XPqjijM1WE — GameStop (@gamestop) July 9, 2025

Покупатели ранее обращали внимание на то, насколько слабо защищен сам Switch 2 в коробке. Консоль заворачивают лишь в тонкий пластиковый чехол, и экран расположен почти вплотную к картону — поэтому даже простая скоба может добраться до гаджета. Кроме того, фаны жаловались не только на повреждения — другим приходили замазанные приставки. Хотя сам экран способен выдержать более 50 ударов разводным ключом.

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If this reaches six figures I will include my underwearhttps://t.co/RCUlyiVpfa — Ryan Cohen (@ryancohen) July 9, 2025

Источник: GameStop