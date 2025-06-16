«Неуязвимый»: экран Nintendo Switch 2 испытали 50 ударами разводного ключа

Зак Нельсон с YouTube-канала JerryRigEverything наконец-то добрался до Nintendo Switch 2. Экран консоли оказался на удивление прочным.

Ютубер разобранный выключатель 2 и высоко оценил ее начинку. Большинство компонентов оказались модульными и доступными для легкой замены. Разобрать консоль также оказалось не слишком трудно. Для этого понадобятся лишь простые инструменты, наиболее специфический из которых — трехгранная отвертка. И наоборот, Зак смог собрать консоль и пользоваться ею после этого без каких-либо проблем.

Несколько разочаровала исследователя приклеенная батарея, в отличие от Switch первого поколения. Чтобы ее снять, понадобилось определенное количество спирта и некоторые физические усилия. Слот для карт и порты USB-C также не модульные, поэтому требуется осторожность — их замена может привести к замене всей материнской платы.

Пожалуй, самое интересное в видео — демонстрация прочности экрана Switch 2. В начале видео Зак снял защитную пленку, которая предназначена, чтобы предотвратить разлет осколков стекла. После того как он собрал консоль (без защитной пленки и одного тактильного мотора), экспериментатор начал бить по экрану консоли тяжелым разводным ключом.

Потребовалось более 50 ударов, прежде чем экран консоли покрылся «паутиной» трещин. Несмотря на черный экран смерти после разбития стекла, простая перезагрузка системы позволила продолжить игру. Испытание показывает, насколько прочной является Nintendo Switch 2 — консоль, похоже, способна выдержать любую нагрузку во время обычного использования. Однако в одном из магазинов умудрились испортить даже такой прочный экран.