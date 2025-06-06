Покупатели получили Nintendo Switch 2 во вскрытых коробках с заляпанными экранами

Раздел Технологии выходит при поддержке

Многие покупатели Nintendo Switch 2, которые приобрели консоль в первый день, получили ее в коробках со сорванными пломбами. Вероятно, дело в комплектном коде Mario Kart World.

Корреспонденты Reddit утверждают, что Switch 2 в такой упаковке имели «бонусом» еще и отпечатки рук на экране. Согласно многочисленным публикациям, проблема является распространенной. в частности, пострадали клиенты нескольких британских магазинов, таких как Currys, Argos, John Lewis и Smyths. Среди них есть даже те, кто покупал консоль непосредственно у Nintendo.

Один из пострадавших пишет, что сотрудники Argos сказали ему, что проблема возникла из-за использования Nintendo «пломб недостаточной прочности», которые были повреждены во время транспортировки или хранения. В то же время другие утверждают, что пломба была срезана ровно, как будто ножом или ножницами, и вряд ли случайно.

В Currys покупателям сказали, что коробки нужно открыть, чтобы проверить наличие кода Mario Kart World внутри. Некоторые их клиенты сообщили, что кода не было в коробке, поэтому кто-то из цепочки поставок решил проверить его наличие. Якобы на некоторых коробках даже были наклейки «открыто и проверено». Подобное может свидетельствовать не о старательности ритейлеров, а о подделке. Комментатор из Италии тоже сообщил об открытой упаковке. Он приобрел Switch 2 в магазине Unieuro. Персонал уверял, что весь ассортимент прибыл к ним в в таком состоянии.

Официальных заявлений от Nintendo или продавцов пока нет. Кажется, все устройства с открывающимися коробками имели (или должны были иметь) код Mario Kart World. Однако в подавляющем большинстве таких случаев консоль работает, а внутри нет недостатка в том.

Напомним, это не единственная неприятность первых покупателей Nintendo Switch 2. Некоторые из них получили экран, пробитый степлером — продавцы настолько брутально прикрепляли чек к коробке. Также комментаторы пишут об отсутствии бешеного спроса на консоль, который предсказывали эксперты, и заполненные коробками полки в магазинах. Это связывают с почти полным отсутствием нового интересного опыта во втором поколении, а именно эксклюзивных игр, и с высокой стоимостью устройства.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

Источник: Tom`s Hardware

Раздел Технологии выходит при поддержке

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков.