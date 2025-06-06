Первые владельцы Nintendo Switch 2 получили консоли с дырками на экране — их оставили степлеры для чеков

Некоторые счастливчики, которым удалось первыми приобрести новые Nintendo Switch 2, после распаковки обнаружили, что экраны их консолей дырявые.

В теме на Reddit (через Game Spot) упоминают конкретный магазин GameStop на Стейтен-Айленде, где продавцы решили прикрепить чеки степлером к коробке Switch (довольно тонкой самой по себе) — вполне ожидаемо, повреждая само устройство, которое упаковано экраном вверх.

Сама публикация ныне удалена, по объяснению модератора — из-за того, что содержала адрес магазина, имя и номер сотрудника.

«Мы не скрываем, что это была серьезная ошибка со стороны магазина, о котором идет речь, но мы не позволяем обнародовать подобную информацию здесь».

Впрочем, скриншоты сообщения уже распространились в других соцсетях, поэтому фото одной из поврежденных консолей все еще доступны.

Очевидно, магазин пришлет замену, но интересно, насколько быстро это будет? Ранее стало известно, что Nintendo начала рассылать фирменные таблички «нет в наличии» в магазины США за 2 дня до официального старта продаж.

В комментарии Games Radar пострадавший клиент подтвердил, что ему обещали обмен и объяснил, что в магазине в то время не работал кондиционер, и продавцы заменили привычный клей для упаковки на степлеры, потому что боялись, что он расплавится и проникнет внутрь.

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«В магазине было жарко и влажно… Мне немного жаль менеджера, она выглядела расстроенной, потому что сказала, что ее, вероятно, уволят, но была очень милой по поводу всего этого и извинилась».

Неизвестно, насколько распространена проблема, но в сети появлялись еще несколько жалоб:

«GameStop прикрепил чек моего Switch 2 и друзей к коробке», — написал автор Оадхан Линч на X. «Я с ума схожу, мне придется ждать 3 месяца пополнения запасов. И да, мы были там на полуночном релизе, поэтому готов поспорить, что у всех в этой очереди будет такая же проблема».

Ранее аналитики Ampere прогнозировали, что Nintendo Switch 2 уже через год перебьет по продажам все портативные игровые ПК вместе взятые с цифрой в 15 млн проданных единиц.