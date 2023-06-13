Лекарство с орбиты: в космос отправили первую фармацевтическую фабрику, которая будет создавать медикаменты в микрогравитации

В понедельник ракета SpaceX доставила очередную полезную нагрузку на орбиту, где среди других спутников скрывалось первое творение калифорнийского стартапа Varda – 90-килограммовая капсула, в которой будут проводиться эксперименты по созданию лекарства в космосе.

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W-Series 1 Satellite has DEPLOYED!! pic.twitter.com/di13aAR1Je — Varda Space Industries (@VardaSpace) June 12, 2023

Оказавшись на орбите, капсула присоединится к небольшому спутнику, который обеспечит энергию, движение и коммуникацию, необходимые для навигации в космическом вакууме (для первых миссий Varda использует космические аппараты Rocket Lab). Далее начнется роботизированный эксперимент, основанный на предварительных испытаниях, проведенных на МКС астронавтами.

Цель – создать ключевые компоненты фармацевтических препаратов в условиях микрогравитации. Исследователи уже установили, что белковые кристаллы, выращенные в космосе, могут образовывать более совершенные структуры по сравнению с выращенными на Земле. Готовые вещества можно использовать для создания лекарства, которое человеческий организм мог бы легче усваивать, или в целом более эффективного лекарства с большим сроком годности.

Одним из ключевых примеров исследований, проведенных на Международной космической станции, является активный ингредиент пембролизумаба, который используется в лекарствах для иммунотерапии рака Китруда. Кристаллы, сформированные в космосе, позволили создать более стабильный препарат, который можно вводить краткой инъекцией, а не длительной внутривенной инфузией, используемой сейчас.

В течение следующей недели фабрика проведет системные тесты, а затем, если все пойдет по плану, начнет коммерческие тесты препарата от ВИЧ/СПИДа под названием Ритонавир — нагревая и охлаждая его, чтобы проверить отличия в кристаллической структуре при выращивании в космосе.

Фабрика будет вращаться на орбите более месяца на высоте более 1000 км, после чего спутник толкнет капсулу обратно на Землю. При возвращении она будет двигаться на скорости более 31 000 км/ч и здесь Varda тоже нашла коммерческий подход, предложив разным программам гиперзвуковых исследований и разработок правительства США выполнить некоторые критические испытания.

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Компания Varda была основана более трех лет назад и привлекла $100 млн через инвесторов и грантовые программы. В настоящее время в работу вовлечены около 100 сотрудников. Уилл Бруи, генеральный директор и соучредитель Varda, провел около шести лет в SpaceX, работая над капсулой Dragon, которая теперь регулярно доставляет людей и грузы на орбиту и с нее.

Согласно расценкам SpaceX, отправка полезного груза Varda могла обойтись компании в $2 млн. По словам другого соучредителя Делиана Аспарухова, Varda потратила на разработку капсулы около $40 млн и имеет достаточно денег, чтобы профинансировать по крайней мере свои первые четыре миссии, даже если они будут провальными.

У Varda также есть соглашения с NASA, подписанные в августе, позволяющие стартапу использовать опыт и даже покупать материалы у космического агентства. В будущем компания надеется расширить свой бизнес, отправляя на орбиту регулярные миссии с экспериментами фармацевтических компаний.

Источник: New Atlas, CNN