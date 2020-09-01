Lenovo анонсировала три новинки: планшеты Lenovo Tab P11 Pro, Lenovo Tab M10 HD 2-го поколения и смарт-часы Lenovo Smart Clock Essential





Компания Lenovo сообщила о выпуске новых устройств для всей семьи и «умного» дома. Пользователям предлагаются планшет премиум-класса Lenovo Tab P11 Pro, планшет Lenovo Tab M10 HD второго поколения с поддержкой нового режима Google Kids Space и универсальные смарт-часы Lenovo Smart Clock Essential.

Lenovo Tab P11 Pro позиционируется в качестве мощного потребительского Android-планшета. Устройство оснащено 11,5-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2K (2560×1600 точек) и поддержкой технологий HDR10 и Dolby Vision. Аппарат содержит 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdraogn 730G, 4 или 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флэш-памяти UFS. Поддерживается возможность установки карты памяти ёмкостью до 1 ТБ. На задней панели расположена двойная камера, которая включает сенсоры с разрешением 13 и 5 Мп. На фронтальной панели доступна камера на базе двух 8-мегапиксельных сенсоров.

Планшет Lenovo Tab P11 Pro содержит батарею ёмкостью 8600 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 20 Вт через порт Type-C (USB 3.1). Также сообщается о наличии сканера отпечатков пальцев, 3,5-миллиметрового звукового разъёма, четырёх динамиков, модулей LTE, Wi-Fi ac, Bluetooth 5, GPS. Корпус новинки сделан из алюминиевого сплава и имеет двухцветную отделку. Устройство имеет максимальную толщину 7,7 мм и массу 485 г. В качестве операционной системы используется версия Android 10. Планшет Lenovo Tab P11 Pro поступит в продажу в ноябре по цене от $499. Дополнительно к нему можно будет приобрести стилус и чехол с клавиатурой.

Модель Lenovo Tab M10 HD второго поколения предназначена для всей семьи, в том числе и для детей. Устройство поддерживает Kids Space от Google — это новый детский режим, который оптимизирован для поиска и потребления контента. Режим Kids Space рекомендует приложения, книги и видео для обучения, творчества и развития ребёнка, основываясь на его интересах (рекомендуется для детей до 9 лет). Функция родительского контроля Family Link от Google поможет управлять устройством. Вкладки «Играй» и «Читай» предоставляют бесплатный доступ к одобренным учителями приложениям и популярным детским книгам, а на вкладках «Смотри» и «Создавай» можно найти креативные и забавные видео YouTube Kids.

Новинка оснащена 10,1-дюймовым TDDI WVA-дисплеем с разрешением HD (1280×720 точек) с технологией TÜV Rheinland, двумя динамиками с поддержкой технологии Dolby Atmos и процессором MediaTek Helio P22T. Конфигурация может включать 2 или 4 ГБ оперативной памяти и 32 или 64 ГБ встроенной флэш-памяти. Поддерживается возможность установки карты памяти ёмкостью до 1 ТБ. На задней панели расположена одиночная 8-мегапиксельная камера, а на лицевой панели доступна камера на базе 5-мегапиксельного сенсора. Устройство содержит модули LTE, Wi-Fi ac, Bluetooth 5, GPS, 3,5-миллиметровый звуковой разъём, порт USB-C и батарею ёмкостью 5000 мАч. Поддерживается зарядка мощностью 10 Вт. Новинка работает под управлением Android 10. Размеры составляют 242x149x8,25 мм, а масса – 420 г. Эта модель поступит в продажу в октябре по цене от $130.

Также Lenovo подготовила к выпуску «умные» часы для интерьера Smart Clock Essential. Устройство разработано на базе смарт-часов Lenovo, обеспечивает голосовую поддержку Google Assistant в «умном» доме. Часы могут отображать время (яркость LED дисплея регулируется автоматически благодаря встроенному сенсору освещённости), настраивать будильник (кнопкой или голосовыми командами), управлять списком воспроизведения музыки. Устройство также содержит встроенный светильник и динамик мощностью 3 Вт. По данным производителя, Lenovo Smart Clock Essential совместимы с больше чем 40 тыс. устройств «умного» дома от более 5 тыс. брендов.