Lenovo хочет купить большую часть компьютерного бизнеса Fujitsu

Компания Lenovo заявила о намерении выкупить 51% бизнеса Fujitsu по выпуску компьютерной техники. Данное сообщение было сделано в рамках публикации квартальной финансовой отчётности, которая продемонстрировала наибольший с 2015 года рост доходов.

Около двух лет назад Fujitsu отделила направление по выпуску ноутбуков и компьютеров от своего основного бизнеса, чтобы избавиться убыточного подразделения. Теперь Lenovo планирует выкупить больше половины этого подразделения за $157 млн. Оплата будет осуществляться денежными средствами. В зависимости от эффективности работы подразделения до 2020 года, Lenovo может дополнительно выплатить от $22 млн до $112 млн.

Благодаря покупке 51% доли бизнеса Fujitsu по выпуску компьютеров, Lenovo сможет нарастить показатели собственного компьютерного подразделения. Ранее в этом году HP обошла Lenovo и стала крупнейшим поставщиком компьютерной техники в мире. Новая покупка, вероятно, поможет Lenovo вернуть себе пальму первенства.

Источник: Engadget