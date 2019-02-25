Lenovo представила обновлённые ноутбуки серий IdeaPad и ThinkPad – с уменьшенными рамками и новыми CPU

Компания Lenovo обновила линейки ноутбуков IdeaPad и ThinkPad и представила устройства модельного ряда 2019 года. Как и положено, новинки получили ряд улучшений по сравнению с предшественниками.

Например, обновлённая версия Lenovo IdeaPad S540 теперь предлагается в конфигурациях с процессорами Intel Core i7 8-го поколения или AMD Ryzen 7 3700U. В качестве опции может предлагаться дискретная видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1050. Рамки вокруг дисплея стали на 25% уже, а для веб-камеры добавлена функция защиты приватности. Ноутбук Lenovo IdeaPad S540 может оснащаться 14- или 15-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD 1920х1080 точек, оперативной памятью объёмом до 12 ГБ, твердотельным накопителем ёмкостью до 512 ГБ. Стоимость 14-дюймовой версии с процессором Intel начинается с отметки $879,99, 15-дюймовой версии с чипом Intel – с $849,99, 14-дюймовой версии с процессором AMD – с $729,99. Продажи новинок начнутся в апреле и июне.

Модель Lenovo IdeaPad S340 получила схожие обновления: более тонкие рамки вокруг дисплея, повышенная приватность веб-камеры, выбор между процессорами Intel Core i7 8-го поколения или AMD Ryzen 7 3700U. Для обеих конфигураций поддерживается возможность установки до 12 ГБ ОЗУ. На выбор пользователей будут предлагаться версии с 14- и 15-дюймовым дисплеем. В оформлении устройства используются алюминий и углеродное волокно. Новые версии Lenovo IdeaPad S340 поступят в продажу в марте и апреле. Цена стартовой конфигурации 14-дюймовой модификации с чипом Intel начинается с $369,99, а 15-дюймовой – с $449,99. 15-дюймовая модель на базе процессора AMD будет стоить от $429,99.

Самая компактная версия ThinkPad X390 получила увеличенный дисплей. Вместо предыдущей 12,5-дюймовой панели теперь используется 13,3-дюймовый дисплей с Full HD разрешением. При этом размеры корпуса остались прежними. Такого результата удалось достичь благодаря уменьшению толщины рамок вокруг дисплея на 50%. Система оснащена процессором Intel Core vPro i7 8-го поколения, оперативной памятью объёмом до 32 ГБ, твердотельным накопителем ёмкостью до 1 ТБ. Ёмкости батареи достаточно для 18 часов автономной работы. Из интерфейсов подключения доступны Thunderbolt 3, USB-C, два обычных порта USB, разъёмы HDMI и microSD. В новинке реализована функция обеспечения приватности PrivacyGuard. При помощи инфракрасных камер она определяет, есть ли кто-то позади пользователя, а если выявляет постороннего, выдаёт предупреждение или затемняет экран. Ноутбук Lenovo ThinkPad X390 можно будет купить в июне по цене от $1099. Трансформируемая версия ThinkPad X390 Yoga будет стоить от $1359.

Источник: The Verge