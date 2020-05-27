Lenovo выпустила два новых планшета Yoga Duet 7i и IdeaPad Duet 3i со съёмными Bluetooth-клавиатурами

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Компания Lenovo подготовила к выпуску два новых планшета, работающих под управлением операционной системы Windows 10: Yoga Duet 7i и IdeaPad Duet 3i. Обе новинки представляют собой решения 2-в-1 и оснащаются съёмными клавиатурами с подключением через беспроводное соединение Bluetooth. Клавиатуры изначально входят в комплект поставки.

Более производительная модель Lenovo Yoga Duet 7i может комплектоваться процессорами Intel 10-го поколения вплоть до Core i7 CPU с GPU Intel Iris Plus. Устройство содержит сенсорный 13-дюймовый IPS дисплей с разрешением 2K. В комплект поставки входит активное цифровое перо. Новинка также включает инфракрасную камеру для биометрической идентификации пользователя и батарею, которая обеспечивает до 10,8 часа автономной работы. Дополнительно поддерживается связь LTE. Масса составляет около 1,16 кг.

Более доступная версия Lenovo IdeaPad Duet 3i довольствуется процессором Intel Pentium и 10,3-дюймовым IPS дисплеем с разрешением Full HD. В данном случае продолжительность автономной работы составляет около 7 часов. Пользователям доступны модуль связи LTE и два порта USB-C. Масса этой модели составляет 0,86 кг.

Новые планшеты Lenovo Yoga Duet 7i и IdeaPad Duet 3i поступят в продажу летом. Первый из них можно будет купить в июне по цене от €1199. Младшая версия выйдет на рынок в июле по цене от €429.

Источник: The Verge