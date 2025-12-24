Линейка Lenovo ThinkPad 2026: от ноутбуков до моноблока с двойным экраном

Ресурс Windows Latest продолжает выполнять роль предвыставочного рупора Lenovo и ежедневно публикует новую эксклюзивную информацию о будущих устройствах, которые компания покажет на CES 2026. В линейке ThinkPad и ThinkCentre — как серийные модели, так и концепты, демонстрирующие направление развития бренда. Напомним, ранее мы уже имели возможность ознакомиться с концептами ноутбуков с раздвижными дисплеями: Legion Pro Rollable и ThinkPad Rollable XD, игровыми ноутбуками на базе процессоров AMD Ryzen AI 400 и видеокарт NVIDIA GeForce RTX 50, а также аксессуарами: клавиатура и мышка, которые заряжают сами себя и адаптируют силу нажатия.
По данным источников, вся линейка ThinkPad 2026 года получит новые процессоры Intel Panther Lake, в частности Core Ultra Series 3, Core Ultra X7 Series 3 и Core Ultra X9 Series 3. Почти все модели будут иметь опцию 10 Мп вебкамеры — заметный апгрейд для видеосвязи и работы с ИИ. Исключение составляет лишь концепт ThinkPad Rollable XD.
Lenovo ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist
Прошлогодний концепт Auto Twist превратился в серийный продукт — ноутбук ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist. Устройство использует моторизованный шарнир с двойным вращением, который работает быстрее, тише и плавнее. Экран автоматически подстраивается под режим ноутбука, планшета или совместного просмотра.
Ноутбук Copilot+ PC получит процессоры Intel Core Ultra Series 3, 14-дюймовый OLED-дисплей 2.8K, фронтальные динамики Dolby Atmos, которые вращаются вместе с экраном, и батарею емкостью 75 Вт-ч. Старт продаж ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist ожидается с июня 2026 года по цене от $1499.
|характеристика
|ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist
|Дисплей
|14″ OLED, 2.8K, 120 Гц, 500 нит, сенсорный, 14″ OLED, 2.8K, 120 Гц, 500 нит
|Процессор
|Процессоры Intel Core Ultra Series 3
|Оперативная память
|До 32 ГБ LPDDR5x, 9600 МТ/с
|Графика
|Интегрированная графика Intel
|Операционная система
|Windows 11
|Камера
|До 10 МП MIPI-камера, IR
|Накопитель
|До 2 ТБ M.2 2280 PCIe SSD
|Аккумулятор
|75 Вт-ч
|Порты
|2× Thunderbolt 4, 2× USB-A 3.2 Gen 2, 1× аудиоразъем, 1× HDMI 2.1
|Аудио
|4 динамика (2+2), 4 микрофона, Dolby Atmos
|Габариты
|313 × 233 × 16-23,9 мм
|вес
|От 1,4 кг
|цвет
|Luna Grey
|Безопасность
|Сканер отпечатков пальцев в кнопке питания (MoC), dTPM 2.0, шторка приватности вебкамеры
|Беспроводные технологии
|Wi-Fi 7, Bluetooth
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 14 и X1 2-in-1 Gen 11
Новые флагманы серии X1 получили обновленную внутреннюю компоновку с компонентами по обе стороны материнской платы. Это дало лучший теплообмен, более стабильную производительность, более простой ремонт и больший тактильный тачпад. По данным источников, ремонтопригодность оценили в 9 из 10 баллов по версии iFixit.
Обе модели будут работать на процессорах Intel Core Ultra X7 Series 3 с графикой до 12 Xe-ядер и NPU на 50 TOPS. Lenovo заявляет об улучшенном на 20% охлаждении и стабильной нагрузке до 30 Вт. Камера имеет разрешение 10 Мп с углом обзора 110°. Версия 2-in-1 получит новый магнитный стилус.
|характеристика
|ThinkPad X1 Carbon Gen 14
|ThinkPad X1 2-in-1 Gen 11
|Дисплей (14 дюймов)
|WUXGA IPS AG, 500 нит, 100% sRGB
WUXGA IPS AG, 500 нит, ePrivacy, 100% sRGB
2.8K OLED AGARAS, 500 нит, VRR, AOFT Touch, 100% DCI-P3
2.8K OLED AGARAS, 500 нит, VRR, 100% DCI-P3
2.8K OLED AG, 500 нит, VRR, 100% DCI-P3
|WUXGA IPS AR, 500 нит, сенсорный
WUXGA IPS AG, 500 нит, сенсорный
WUXGA IPS AG, 500 нит, сенсорный, ePrivacy
2.8K OLED AR, 500 нит, VRR, сенсорный
|Процессор
|Intel Core Ultra X7 Series 3 с NPU до 50 TOPS
|Intel Core Ultra X7 Series 3 с NPU до 50 TOPS
|Оперативная память
|До 64 ГБ LPDDR5x 9600 MT/s LPDDR5x 9600 MT/s
|До 64 ГБ LPDDR5x 9600 MT/s LPDDR5x 9600 MT/s
|Графика
|Intel Arc 12Xe или интегрированная Intel
|Intel Arc 12Xe или интегрированная Intel
|Операционная система
|Windows 11, Linux
|Windows 11, Linux
|Камера
|До 10 МП, широкий угол обзора, Immervision
|До 10 МП, широкий угол обзора, Immervision
|Накопитель
|До 2 ТБ PCIe Gen 5
|До 2 ТБ PCIe Gen 5
|Аккумулятор
|58 Вт-ч
|58 Вт-ч
|Порты
|3× Thunderbolt 4, 1× USB-A 3.2, HDMI 2.1, аудиоразъем (дискретизация 192 кГц)
|3× Thunderbolt 4, 1× USB-A 3.2, HDMI 2.1, аудиоразъем (дискретизация 192 кГц)
|Аудио
|2 динамика (B2B + твиттер), 2 микрофона с шумоподавлением Elevoc
|2 динамика (B2B + твиттер), 2 микрофона с шумоподавлением Elevoc
|Габариты
|312,5 × 215,75 × 7,7-15,3 мм
|313,5 × 219,25 × 9,4-16,4 мм
|вес
|От 996 г
|От 1,182 кг
|цвет
|Eclipse Black
|Thunder Grey
|Безопасность
|Кнопка питания со сканером отпечатка на клавиатуре, ThinkShield, ИК-камера, шторка вебкамеры, dTPM, Secured-Core PC
|Кнопка питания со сканером отпечатка на клавиатуре, ThinkShield, ИК-камера, шторка вебкамеры, dTPM, Secured-Core PC
|Подключение
|Wi-Fi 7, NFC, 5G, 4G CAT6, Bluetooth 5.4
|Wi-Fi 7, NFC, 5G, 4G CAT6, Bluetooth 5.4
Lenovo ThinkPad X9 15p Aura Edition
ThinkPad X9 15p ориентируют на профессиональных пользователей, бизнес и авторов цифрового контента. Ноутбук оснастят процессором Intel Core Ultra X9 Series 3 с TDP до 45 Вт, батареей 88 Вт-ч, полноразмерным SD-кардридером и самым большим в ThinkPad тактильным тачпадом — 135×85 мм.
Устройство оборудовали 15,3-дюймовым OLED-дисплеем с пиковой яркостью 1100 нит, до 64 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и шестью динамиками. Это также Copilot+ PC.
|характеристика
|ThinkPad X9 15p Aura Edition
|Дисплей
|15,3″, 16:10, 2.8K OLED, пиковая HDR-яркость 1000 нит, 120 Гц VRR, OLED AOFT, опциональный сенсорный, ARAS
|Процессор
|До Intel Core Ultra X9 Series 3
|Оперативная память
|До 64 ГБ LPDDR5x 9600 MT/s LPDDR5x 9600 MT/s
|Графика
|До Intel Arc 12Xe
|Операционная система
|Windows 11 Pro, Windows 11 Home, Ubuntu
|Камера
|До 10 МП MIPI-камера с ИК-модулем до 10 МП
|Накопитель
|До 2 ТБ M.2 2280 PCIe Gen 5 SSD
|Аккумулятор
|88 Вт-ч
|Порты
|3× Thunderbolt 4, 1× USB-A 10 Гбит/с, 1× HDMI 2.1, 1× слот для SD-карт, 1× комбинированный аудиоразъем
|Аудио
|6 динамиков (B2B + твитеры), 2 микрофона с шумоподавлением Elevoc
|Габариты
|339,5 × 228,5 × 7,25-17,9 мм
|вес
|От 1,5 кг
|цвет
|Thunder Grey
|Безопасность
|dTPM, ThinkShield, сенсорный сканер отпечатков пальцев MoC в кнопке питания, шторка вебкамеры
|Подключение
|Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4
ThinkCentre X AIO
Моноблочный компьютер ThinkCentre X AIO Aura Edition получил уникальное соотношение сторон 16:18 и 27,6-дюймовый QHD-дисплей. По словам источников, это удобно для программистов и работы с данными. Система работает на Intel Core Ultra X7 Series 3, поддерживает Smart AI-камеру с Lenovo DeskView и может одновременно быть ПК и монитором.
|характеристика
|ThinkCentre X AIO
|Дисплей
|27,6″, 16:18, QHD IPS (2560×2880), 60 Гц, контрастность 1000:1, яркость 300 кд/м², 14 мс, DCI-P3 98%, антибликовое покрытие
|Процессор
|До Intel Core Ultra X7 Series 3
|Оперативная память
|До 64 ГБ LPDDR5x 9600 МТ/с до 64 ГБ LPDDR5x 9600 МТ/с
|Графика
|До Intel Arc 12Xe
|Операционная система
|Windows 11
|Камера
|Опциональная Smart AI-камера с физической шторкой и опциональной HPD (до 16 МП, 4 МП с биннингом, запись видео до 4K)
|Накопитель
|2× M.2 PCIe 2280 SSD
|Аудио
|4 динамика с сертификацией Harman Kardon, 4 микрофона, интеллектуальное шумоподавление
|Порты
|Сзади: 1× Thunderbolt, 1× USB-C, 2× USB-A, 1× HDMI 2.1, Сбоку: 1× USB-C, 1× USB-A, комбинированный аудиоразъем
|Габариты
|Система с подставкой: 480,8 × 634,0 × 191,0 мм
|вес
|От 7,37 кг
|Безопасность
|ThinkShield, Mini Kensington Security Slot, датчик вскрытия корпуса
|Подключение
|До Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0
ThinkCentre X Tower
ПК ThinkCentre X Tower ориентирован на ИИ-нагрузки. Он включает в себя процессор Intel Core Ultra 9, видеокарты до RTX 5090 с 32 ГБ памяти или две RTX 5060 Ti, до 256 ГБ оперативной памяти DDR5-6400. Lenovo AI Fusion Solution позволяет локально дообучать модели до 70 млрд параметров. Стартовая цена составит около $1500, продажи стартуют с марта 2026 года.
Аксессуары Aura Edition
Lenovo также подготовит новые аксессуары. Гарнитура ThinkPad Dual-Mode Wireless ANC Foldable Headset 8550 получит сертификацию Microsoft Teams, оптимизацию звука от Bose, адаптивное гибридное шумоподавление и до 58 часов автономной работы. Продажи стартуют в марте 2026 года с ценой от $269,99.
Среди других новинок — ThinkPad Bluetooth Presenter Mouse с режимом презентаций и ИИ-кнопкой, а также ThinkPad 16-inch Mag Backpack с магнитными застежками без молний.
Отдельно Lenovo предложит Sensor Hub — мультимодальную систему с камерами, радарами и микрофонами для адаптации производительности и приватности. Цена составит от $99, а начало продаж запланировано на июнь 2026 года.
Источник: Windows Latest
