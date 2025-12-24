Линейка Lenovo ThinkPad 2026: от ноутбуков до моноблока с двойным экраном

Ресурс Windows Latest продолжает выполнять роль предвыставочного рупора Lenovo и ежедневно публикует новую эксклюзивную информацию о будущих устройствах, которые компания покажет на CES 2026. В линейке ThinkPad и ThinkCentre — как серийные модели, так и концепты, демонстрирующие направление развития бренда. Напомним, ранее мы уже имели возможность ознакомиться с концептами ноутбуков с раздвижными дисплеями: Legion Pro Rollable и ThinkPad Rollable XD, игровыми ноутбуками на базе процессоров AMD Ryzen AI 400 и видеокарт NVIDIA GeForce RTX 50, а также аксессуарами: клавиатура и мышка, которые заряжают сами себя и адаптируют силу нажатия.

По данным источников, вся линейка ThinkPad 2026 года получит новые процессоры Intel Panther Lake, в частности Core Ultra Series 3, Core Ultra X7 Series 3 и Core Ultra X9 Series 3. Почти все модели будут иметь опцию 10 Мп вебкамеры — заметный апгрейд для видеосвязи и работы с ИИ. Исключение составляет лишь концепт ThinkPad Rollable XD.

Lenovo ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist

Прошлогодний концепт Auto Twist превратился в серийный продукт — ноутбук ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist. Устройство использует моторизованный шарнир с двойным вращением, который работает быстрее, тише и плавнее. Экран автоматически подстраивается под режим ноутбука, планшета или совместного просмотра.

Ноутбук Copilot+ PC получит процессоры Intel Core Ultra Series 3, 14-дюймовый OLED-дисплей 2.8K, фронтальные динамики Dolby Atmos, которые вращаются вместе с экраном, и батарею емкостью 75 Вт-ч. Старт продаж ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist ожидается с июня 2026 года по цене от $1499.

характеристика ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist Дисплей 14″ OLED, 2.8K, 120 Гц, 500 нит, сенсорный, 14″ OLED, 2.8K, 120 Гц, 500 нит Процессор Процессоры Intel Core Ultra Series 3 Оперативная память До 32 ГБ LPDDR5x, 9600 МТ/с Графика Интегрированная графика Intel Операционная система Windows 11 Камера До 10 МП MIPI-камера, IR Накопитель До 2 ТБ M.2 2280 PCIe SSD Аккумулятор 75 Вт-ч Порты 2× Thunderbolt 4, 2× USB-A 3.2 Gen 2, 1× аудиоразъем, 1× HDMI 2.1 Аудио 4 динамика (2+2), 4 микрофона, Dolby Atmos Габариты 313 × 233 × 16-23,9 мм вес От 1,4 кг цвет Luna Grey Безопасность Сканер отпечатков пальцев в кнопке питания (MoC), dTPM 2.0, шторка приватности вебкамеры Беспроводные технологии Wi-Fi 7, Bluetooth

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 14 и X1 2-in-1 Gen 11

Новые флагманы серии X1 получили обновленную внутреннюю компоновку с компонентами по обе стороны материнской платы. Это дало лучший теплообмен, более стабильную производительность, более простой ремонт и больший тактильный тачпад. По данным источников, ремонтопригодность оценили в 9 из 10 баллов по версии iFixit.

Обе модели будут работать на процессорах Intel Core Ultra X7 Series 3 с графикой до 12 Xe-ядер и NPU на 50 TOPS. Lenovo заявляет об улучшенном на 20% охлаждении и стабильной нагрузке до 30 Вт. Камера имеет разрешение 10 Мп с углом обзора 110°. Версия 2-in-1 получит новый магнитный стилус.

характеристика ThinkPad X1 Carbon Gen 14 ThinkPad X1 2-in-1 Gen 11 Дисплей (14 дюймов) WUXGA IPS AG, 500 нит, 100% sRGB

WUXGA IPS AG, 500 нит, ePrivacy, 100% sRGB

2.8K OLED AGARAS, 500 нит, VRR, AOFT Touch, 100% DCI-P3

2.8K OLED AGARAS, 500 нит, VRR, 100% DCI-P3

2.8K OLED AG, 500 нит, VRR, 100% DCI-P3 WUXGA IPS AR, 500 нит, сенсорный

WUXGA IPS AG, 500 нит, сенсорный

WUXGA IPS AG, 500 нит, сенсорный, ePrivacy

2.8K OLED AR, 500 нит, VRR, сенсорный Процессор Intel Core Ultra X7 Series 3 с NPU до 50 TOPS Intel Core Ultra X7 Series 3 с NPU до 50 TOPS Оперативная память До 64 ГБ LPDDR5x 9600 MT/s LPDDR5x 9600 MT/s До 64 ГБ LPDDR5x 9600 MT/s LPDDR5x 9600 MT/s Графика Intel Arc 12Xe или интегрированная Intel Intel Arc 12Xe или интегрированная Intel Операционная система Windows 11, Linux Windows 11, Linux Камера До 10 МП, широкий угол обзора, Immervision До 10 МП, широкий угол обзора, Immervision Накопитель До 2 ТБ PCIe Gen 5 До 2 ТБ PCIe Gen 5 Аккумулятор 58 Вт-ч 58 Вт-ч Порты 3× Thunderbolt 4, 1× USB-A 3.2, HDMI 2.1, аудиоразъем (дискретизация 192 кГц) 3× Thunderbolt 4, 1× USB-A 3.2, HDMI 2.1, аудиоразъем (дискретизация 192 кГц) Аудио 2 динамика (B2B + твиттер), 2 микрофона с шумоподавлением Elevoc 2 динамика (B2B + твиттер), 2 микрофона с шумоподавлением Elevoc Габариты 312,5 × 215,75 × 7,7-15,3 мм 313,5 × 219,25 × 9,4-16,4 мм вес От 996 г От 1,182 кг цвет Eclipse Black Thunder Grey Безопасность Кнопка питания со сканером отпечатка на клавиатуре, ThinkShield, ИК-камера, шторка вебкамеры, dTPM, Secured-Core PC Кнопка питания со сканером отпечатка на клавиатуре, ThinkShield, ИК-камера, шторка вебкамеры, dTPM, Secured-Core PC Подключение Wi-Fi 7, NFC, 5G, 4G CAT6, Bluetooth 5.4 Wi-Fi 7, NFC, 5G, 4G CAT6, Bluetooth 5.4

Lenovo ThinkPad X9 15p Aura Edition

ThinkPad X9 15p ориентируют на профессиональных пользователей, бизнес и авторов цифрового контента. Ноутбук оснастят процессором Intel Core Ultra X9 Series 3 с TDP до 45 Вт, батареей 88 Вт-ч, полноразмерным SD-кардридером и самым большим в ThinkPad тактильным тачпадом — 135×85 мм.

Устройство оборудовали 15,3-дюймовым OLED-дисплеем с пиковой яркостью 1100 нит, до 64 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и шестью динамиками. Это также Copilot+ PC.

характеристика ThinkPad X9 15p Aura Edition Дисплей 15,3″, 16:10, 2.8K OLED, пиковая HDR-яркость 1000 нит, 120 Гц VRR, OLED AOFT, опциональный сенсорный, ARAS Процессор До Intel Core Ultra X9 Series 3 Оперативная память До 64 ГБ LPDDR5x 9600 MT/s LPDDR5x 9600 MT/s Графика До Intel Arc 12Xe Операционная система Windows 11 Pro, Windows 11 Home, Ubuntu Камера До 10 МП MIPI-камера с ИК-модулем до 10 МП Накопитель До 2 ТБ M.2 2280 PCIe Gen 5 SSD Аккумулятор 88 Вт-ч Порты 3× Thunderbolt 4, 1× USB-A 10 Гбит/с, 1× HDMI 2.1, 1× слот для SD-карт, 1× комбинированный аудиоразъем Аудио 6 динамиков (B2B + твитеры), 2 микрофона с шумоподавлением Elevoc Габариты 339,5 × 228,5 × 7,25-17,9 мм вес От 1,5 кг цвет Thunder Grey Безопасность dTPM, ThinkShield, сенсорный сканер отпечатков пальцев MoC в кнопке питания, шторка вебкамеры Подключение Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4

ThinkCentre X AIO

Моноблочный компьютер ThinkCentre X AIO Aura Edition получил уникальное соотношение сторон 16:18 и 27,6-дюймовый QHD-дисплей. По словам источников, это удобно для программистов и работы с данными. Система работает на Intel Core Ultra X7 Series 3, поддерживает Smart AI-камеру с Lenovo DeskView и может одновременно быть ПК и монитором.

характеристика ThinkCentre X AIO Дисплей 27,6″, 16:18, QHD IPS (2560×2880), 60 Гц, контрастность 1000:1, яркость 300 кд/м², 14 мс, DCI-P3 98%, антибликовое покрытие Процессор До Intel Core Ultra X7 Series 3 Оперативная память До 64 ГБ LPDDR5x 9600 МТ/с до 64 ГБ LPDDR5x 9600 МТ/с Графика До Intel Arc 12Xe Операционная система Windows 11 Камера Опциональная Smart AI-камера с физической шторкой и опциональной HPD (до 16 МП, 4 МП с биннингом, запись видео до 4K) Накопитель 2× M.2 PCIe 2280 SSD Аудио 4 динамика с сертификацией Harman Kardon, 4 микрофона, интеллектуальное шумоподавление Порты Сзади: 1× Thunderbolt, 1× USB-C, 2× USB-A, 1× HDMI 2.1, Сбоку: 1× USB-C, 1× USB-A, комбинированный аудиоразъем Габариты Система с подставкой: 480,8 × 634,0 × 191,0 мм вес От 7,37 кг Безопасность ThinkShield, Mini Kensington Security Slot, датчик вскрытия корпуса Подключение До Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0

ThinkCentre X Tower

ПК ThinkCentre X Tower ориентирован на ИИ-нагрузки. Он включает в себя процессор Intel Core Ultra 9, видеокарты до RTX 5090 с 32 ГБ памяти или две RTX 5060 Ti, до 256 ГБ оперативной памяти DDR5-6400. Lenovo AI Fusion Solution позволяет локально дообучать модели до 70 млрд параметров. Стартовая цена составит около $1500, продажи стартуют с марта 2026 года.

Аксессуары Aura Edition

Lenovo также подготовит новые аксессуары. Гарнитура ThinkPad Dual-Mode Wireless ANC Foldable Headset 8550 получит сертификацию Microsoft Teams, оптимизацию звука от Bose, адаптивное гибридное шумоподавление и до 58 часов автономной работы. Продажи стартуют в марте 2026 года с ценой от $269,99.

Среди других новинок — ThinkPad Bluetooth Presenter Mouse с режимом презентаций и ИИ-кнопкой, а также ThinkPad 16-inch Mag Backpack с магнитными застежками без молний.

Отдельно Lenovo предложит Sensor Hub — мультимодальную систему с камерами, радарами и микрофонами для адаптации производительности и приватности. Цена составит от $99, а начало продаж запланировано на июнь 2026 года.

