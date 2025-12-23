Игровые ноутбуки Lenovo Legion 2026 года с AMD Ryzen AI 400: подробные характеристики всей линейки

Ресурс Windows Latest продолжает делиться эксклюзивной информацией о будущих ноутбуках Lenovo. После раскрытия информации о моделях с раздвижными дисплеями Legion Pro Rollable и ThinkPad Rollable XD теперь настала очередь игровых устройств на базе процессоров AMD Ryzen AI 400 и видеокарт NVIDIA GeForce RTX 50.
По данным источников, на CES 2026 Lenovo представит модели Legion 7a и Legion 5a. Обе станут тоньше и легче предшественников и будут ориентироваться не только на геймеров, но и на стримеров и создателей контента. Обе серии получат OLED-дисплеи Lenovo PureSight и фирменные системы охлаждения Legion.
Lenovo Legion 7a
Legion 7a получит 16-дюймовый OLED-дисплей формата 16:10 с частотой обновления до 240 Гц, переменной частотой, сверхнизкой задержкой и 100% покрытием DCI-P3. Внутри — процессоры вплоть до AMD Ryzen AI 9 HX 470 и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop с 8 ГБ памяти и суммарным TDP 125 Вт. За охлаждение отвечает система Legion Coldfront, которая уменьшает нагрев даже под высокими нагрузками.
Ноутбук активно использует ИИ: фирменный Lenovo AI Engine+ управляет пакетом Legion Space, в реальном времени регулируя энергопотребление, обороты вентиляторов и эффективность. По данным источников, система также использует встроенные ИИ-чипы LA1 и LA4, а RTX 5060 обеспечивает до 572 TOPS вычислительной мощности.
Ожидаемая стартовая цена Lenovo Legion 7a составляет от $1999, а продажи должны начаться в апреле 2026 года.
|характеристика
|Legion 7a (16″, 11)
|Legion 5a (15″, 11) (Ryzen AI 400)
|Legion 5a (15″, 11) (Ryzen AI 200)
|Габариты и вес
|361,35 × 254,16 × 15,5-16,9 мм, <1,85 кг
|344 × 245,5 × 18,95-19,95 мм, 1,88 кг
|344 × 245,5 × 18,95-19,95 мм, 1,88 кг
|Дисплей
|16″ WQXGA OLED (2560×1600) 16:10, 240 Гц VRR, 0,08 мс, 100% DCI-P3, 500 нит, VESA TrueBlack 1000, Dolby Vision, NVIDIA G-SYNC, TÜV Rheinland, X-Rite
|15,3″ WQXGA OLED (2560×1600) 16:10, 165 Гц, 1 мс, 100% DCI-P3, 500 нит, VESA TrueBlack 600, TÜV Rheinland, Anti-flicker, X-Rite
|15,3″ WQXGA OLED (2560×1600), 16:10, 165 Гц, 1 мс, 100% DCI-P3, 500 нит
|Процессор
|До AMD Ryzen AI 9 HX 470
|До AMD Ryzen AI 9 465
|AMD Ryzen 7 250
|Графика
|NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop 8 ГБ GDDR7, 128-бит, 115 Вт (Boost +15 Вт)
|NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop 8 ГБ GDDR7, 128-бит, 115 Вт (Boost +15 Вт)
|До NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop 8 ГБ GDDR7, 128-бит, 115 Вт (Boost +15 Вт)
|Встроенный ИИ-чип
|LA1 + LA4
|LA1 + LA3
|LA1
|Оперативная память
|До 64 ГБ (2×32 ГБ) LPDDR5x 8533 МТ/с
|До 32 ГБ (2×16 ГБ) DDR5 5600 МТ/с
|До 32 ГБ (2×16 ГБ) DDR5 5600 МТ/с
|Накопитель
|2 ТБ (2×1 ТБ) M.2 2242 PCIe Gen4 SSD
|До 2 ТБ M.2 2242 PCIe Gen4 SSD
|До 2 ТБ M.2 2242 PCIe Gen4 SSD
|Операционная система
|Windows 11
|Windows 11
|Windows 11
|Аккумулятор
|84 Вт-ч, литий-ионный
|80 Вт-ч, литий-ионный
|80 Вт-ч, литий-ионный
|Блок питания
|245 Вт (прямоугольный коннектор)
|245 Вт (прямоугольный коннектор)
|245 Вт (прямоугольный коннектор)
|Камера
|5 МП ИК-вебкамера с E-shutter, Windows Hello
|5 МП ИК-вебкамера с E-shutter, Windows Hello
|5 МП вебкамера с E-shutter
|Аудио
|4 × 2 Вт динамики Harman Nahimic + Scenic Spatial Audio
|2 × 2 Вт динамики Harman Nahimic Audio
|2 × 2 Вт динамики Harman Nahimic Audio
|Беспроводные интерфейсы беспроводные интерфейсы
|Wi-Fi 7 (802.11be) 2×2, Bluetooth 5.4
|Wi-Fi 7 (802.11be) 2×2, Bluetooth 5.4
|Wi-Fi 7 (802.11be) 2×2, Bluetooth 5.4
|Цвета корпуса
|Glacier White, Nebula
|Eclipse Black
|Eclipse Black
Lenovo Legion 5a
Legion 5a получит многие решения старшей модели, но с процессором до Ryzen AI 9 465. Видеокарта останется той же — NVIDIA RTX 5060. OLED-дисплей PureSight будет иметь диагональ 15 дюймов, а сам ноутбук будет еще легче и тоньше.
Эта модель также оснащается Lenovo AI Engine+ (с чипами LA1 и LA3) и системой охлаждения Legion Coldfront. Цена стартует с $1499, продажи начнутся с апреля 2026 года. Также появится версия Legion 5i на Intel со стартовой ценой $1549, а еще более доступная модификация с Ryzen 200 — от $1299.
|характеристика
|Legion 5i (15″, 11)
|Габариты и вес
|344 × 245,5 × 18,95-19,95 мм, 1,88 кг
|Дисплей
|15,3″ WQXGA OLED (2560×1600), 16:10, 165 Гц, 1 мс, 100% DCI-P3, 500 нит, VESA True Black 600, TÜV Rheinland, TÜV Rheinland Anti-flicker, X-Rite
|Процессор
|До Intel Core Ultra 9 386H
|Графика
|NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop 8 ГБ GDDR7, 128-бит, 115 Вт (+15 Вт Boost)
|Встроенный ИИ-чип
|LA1 + LA3
|Оперативная память
|32 ГБ (2×16 ГБ) DDR5 5600 МТ/с
|Накопитель
|2 ТБ (2×1 ТБ) M.2 2242 PCIe Gen4 SSD
|Операционная система
|Windows 11
|Аккумулятор
|80 Вт-ч
|Блок питания
|Тонкий адаптер 245 Вт (прямоугольный разъем)
|Камера
|5 МП ИК-вебкамера с электронной шторкой, поддержка Windows Hello
|Аудио
|2 × 2 Вт динамики Harman с Nahimic Audio
|Беспроводные интерфейсы беспроводные интерфейсы
|Wi-Fi 7 (802.11be) 2×2, Bluetooth 5.4
|Цвета
|Eclipse Black
Серия LOQ
Lenovo также покажет серию LOQ для геймеров и студентов. Модели LOQ 15AHP11 и LOQ 15IPH11 получат процессоры AMD Ryzen 200 или Intel Core Ultra и видеокарты NVIDIA GeForce RTX 50. За охлаждение отвечает система Hyperchamber Cooling, которая оптимизирует воздушные потоки и снижает шум вентиляторов.
LOQ 15AHP11 будет стартовать с цены $1149 и появится в продаже в апреле 2026 года. Версия на Intel будет доступна только в отдельных регионах.
|характеристика
|LOQ 15IPH11 (Intel)
|LOQ 15APH11 (AMD)
|Габариты и вес
|344,9 × 254,83 × 20,9-23,25 мм, от ~2,1 кг
|344,9 × 254,83 × 20,9-23,25 мм, от ~2,1 кг
|Дисплей
|До 15,3″ WQXGA IPS LCD (2560×1600), 16:10, 180 Гц, 100% sRGB, 400 нит, 3 мс OD, NVIDIA G-SYNC, X-Rite, Delta-E <1, TÜV Rheinland
|До 15,3″ WQXGA IPS LCD (2560×1600), 16:10, 180 Гц, 100% sRGB, 400 нит, 3 мс OD, NVIDIA G-SYNC, X-Rite, Delta-E <1, TÜV Rheinland
|Процессор
|До Intel Core Ultra 7 356H
|AMD Ryzen 7 250
|Графика
|NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop 8 ГБ GDDR7, 128-бит, 115 Вт (+15 Вт Boost)
|NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop 8 ГБ GDDR7, 128-бит, 115 Вт (+15 Вт Boost)
|Встроенный ИИ-чип
|LA1
|LA1
|Оперативная память
|32 ГБ (2×16 ГБ) DDR5 5600 МТ/с
|32 ГБ (2×16 ГБ) DDR5 5600 МТ/с
|Накопитель
|2 ТБ (2×1 ТБ) M.2 2242 PCIe Gen4 SSD
|2 ТБ (2×1 ТБ) M.2 2242 PCIe Gen4 SSD
|Операционная система
|Windows 11
|Windows 11
|Аккумулятор
|60 Вт-ч
|60 Вт-ч
|Блок питания
|До 245 Вт Slim Adapter (прямоугольный разъем)
|До 245 Вт Slim Adapter (прямоугольный разъем)
|Камера
|5 МП (QHD) вебкамера с ИК-модулем и E-shutter, Поддержка Windows Hello
|5 МП (QHD) вебкамера с E-shutter
|Аудио
|2 × 2 Вт динамики с Nahimic Audio
|2 × 2 Вт динамики с Nahimic Audio
|Беспроводные интерфейсы беспроводные интерфейсы
|Wi-Fi 6 (2×2 AX), Bluetooth 5.3
|Wi-Fi 6 (2×2 AX), Bluetooth 5.3
|Цвет корпуса
|Luna Grey
|Luna Grey
В дополнение к ноутбукам Lenovo покажет на CES 2026 новые аксессуары: клавиатура и мышка, которые заряжают сами себя и адаптируют силу нажатия.
Источник: Windows Latest
