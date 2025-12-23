Новости Устройства 23.12.2025 comment views icon

Игровые ноутбуки Lenovo Legion 2026 года с AMD Ryzen AI 400: подробные характеристики всей линейки

Ігрові ноутбуки Lenovo Legion 2026 року з AMD Ryzen AI 400: докладні характеристики всієї лінійки

Ресурс Windows Latest продолжает делиться эксклюзивной информацией о будущих ноутбуках Lenovo. После раскрытия информации о моделях с раздвижными дисплеями Legion Pro Rollable и ThinkPad Rollable XD теперь настала очередь игровых устройств на базе процессоров AMD Ryzen AI 400 и видеокарт NVIDIA GeForce RTX 50.

По данным источников, на CES 2026 Lenovo представит модели Legion 7a и Legion 5a. Обе станут тоньше и легче предшественников и будут ориентироваться не только на геймеров, но и на стримеров и создателей контента. Обе серии получат OLED-дисплеи Lenovo PureSight и фирменные системы охлаждения Legion.

Lenovo Legion 7a

Legion 7a получит 16-дюймовый OLED-дисплей формата 16:10 с частотой обновления до 240 Гц, переменной частотой, сверхнизкой задержкой и 100% покрытием DCI-P3. Внутри — процессоры вплоть до AMD Ryzen AI 9 HX 470 и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop с 8 ГБ памяти и суммарным TDP 125 Вт. За охлаждение отвечает система Legion Coldfront, которая уменьшает нагрев даже под высокими нагрузками.

Ноутбук активно использует ИИ: фирменный Lenovo AI Engine+ управляет пакетом Legion Space, в реальном времени регулируя энергопотребление, обороты вентиляторов и эффективность. По данным источников, система также использует встроенные ИИ-чипы LA1 и LA4, а RTX 5060 обеспечивает до 572 TOPS вычислительной мощности.

Ожидаемая стартовая цена Lenovo Legion 7a составляет от $1999, а продажи должны начаться в апреле 2026 года.

характеристика Legion 7a (16″, 11) Legion 5a (15″, 11) (Ryzen AI 400) Legion 5a (15″, 11) (Ryzen AI 200)
Габариты и вес 361,35 × 254,16 × 15,5-16,9 мм, <1,85 кг 344 × 245,5 × 18,95-19,95 мм, 1,88 кг 344 × 245,5 × 18,95-19,95 мм, 1,88 кг
Дисплей 16″ WQXGA OLED (2560×1600) 16:10, 240 Гц VRR, 0,08 мс, 100% DCI-P3, 500 нит, VESA TrueBlack 1000, Dolby Vision, NVIDIA G-SYNC, TÜV Rheinland, X-Rite 15,3″ WQXGA OLED (2560×1600) 16:10, 165 Гц, 1 мс, 100% DCI-P3, 500 нит, VESA TrueBlack 600, TÜV Rheinland, Anti-flicker, X-Rite 15,3″ WQXGA OLED (2560×1600), 16:10, 165 Гц, 1 мс, 100% DCI-P3, 500 нит
Процессор До AMD Ryzen AI 9 HX 470 До AMD Ryzen AI 9 465 AMD Ryzen 7 250
Графика NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop 8 ГБ GDDR7, 128-бит, 115 Вт (Boost +15 Вт) NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop 8 ГБ GDDR7, 128-бит, 115 Вт (Boost +15 Вт) До NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop 8 ГБ GDDR7, 128-бит, 115 Вт (Boost +15 Вт)
Встроенный ИИ-чип LA1 + LA4 LA1 + LA3 LA1
Оперативная память До 64 ГБ (2×32 ГБ) LPDDR5x 8533 МТ/с До 32 ГБ (2×16 ГБ) DDR5 5600 МТ/с До 32 ГБ (2×16 ГБ) DDR5 5600 МТ/с
Накопитель 2 ТБ (2×1 ТБ) M.2 2242 PCIe Gen4 SSD До 2 ТБ M.2 2242 PCIe Gen4 SSD До 2 ТБ M.2 2242 PCIe Gen4 SSD
Операционная система Windows 11 Windows 11 Windows 11
Аккумулятор 84 Вт-ч, литий-ионный 80 Вт-ч, литий-ионный 80 Вт-ч, литий-ионный
Блок питания 245 Вт (прямоугольный коннектор) 245 Вт (прямоугольный коннектор) 245 Вт (прямоугольный коннектор)
Камера 5 МП ИК-вебкамера с E-shutter, Windows Hello 5 МП ИК-вебкамера с E-shutter, Windows Hello 5 МП вебкамера с E-shutter
Аудио 4 × 2 Вт динамики Harman Nahimic + Scenic Spatial Audio 2 × 2 Вт динамики Harman Nahimic Audio 2 × 2 Вт динамики Harman Nahimic Audio
Беспроводные интерфейсы беспроводные интерфейсы Wi-Fi 7 (802.11be) 2×2, Bluetooth 5.4 Wi-Fi 7 (802.11be) 2×2, Bluetooth 5.4 Wi-Fi 7 (802.11be) 2×2, Bluetooth 5.4
Цвета корпуса Glacier White, Nebula Eclipse Black Eclipse Black

Lenovo Legion 5a

Legion 5a получит многие решения старшей модели, но с процессором до Ryzen AI 9 465. Видеокарта останется той же — NVIDIA RTX 5060. OLED-дисплей PureSight будет иметь диагональ 15 дюймов, а сам ноутбук будет еще легче и тоньше.

Эта модель также оснащается Lenovo AI Engine+ (с чипами LA1 и LA3) и системой охлаждения Legion Coldfront. Цена стартует с $1499, продажи начнутся с апреля 2026 года. Также появится версия Legion 5i на Intel со стартовой ценой $1549, а еще более доступная модификация с Ryzen 200 — от $1299.

характеристика Legion 5i (15″, 11)
Габариты и вес 344 × 245,5 × 18,95-19,95 мм, 1,88 кг
Дисплей 15,3″ WQXGA OLED (2560×1600), 16:10, 165 Гц, 1 мс, 100% DCI-P3, 500 нит, VESA True Black 600, TÜV Rheinland, TÜV Rheinland Anti-flicker, X-Rite
Процессор До Intel Core Ultra 9 386H
Графика NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop 8 ГБ GDDR7, 128-бит, 115 Вт (+15 Вт Boost)
Встроенный ИИ-чип LA1 + LA3
Оперативная память 32 ГБ (2×16 ГБ) DDR5 5600 МТ/с
Накопитель 2 ТБ (2×1 ТБ) M.2 2242 PCIe Gen4 SSD
Операционная система Windows 11
Аккумулятор 80 Вт-ч
Блок питания Тонкий адаптер 245 Вт (прямоугольный разъем)
Камера 5 МП ИК-вебкамера с электронной шторкой, поддержка Windows Hello
Аудио 2 × 2 Вт динамики Harman с Nahimic Audio
Беспроводные интерфейсы беспроводные интерфейсы Wi-Fi 7 (802.11be) 2×2, Bluetooth 5.4
Цвета Eclipse Black

Серия LOQ

Lenovo также покажет серию LOQ для геймеров и студентов. Модели LOQ 15AHP11 и LOQ 15IPH11 получат процессоры AMD Ryzen 200 или Intel Core Ultra и видеокарты NVIDIA GeForce RTX 50. За охлаждение отвечает система Hyperchamber Cooling, которая оптимизирует воздушные потоки и снижает шум вентиляторов.

LOQ 15AHP11 будет стартовать с цены $1149 и появится в продаже в апреле 2026 года. Версия на Intel будет доступна только в отдельных регионах.

Спецпроекты
WhiteBIT відзначає 7 років та презентує W Group – глобальну фінтех-екосистему з капіталізацією $38,9 млрд
Чорна пʼятниця: топ-10 товарів зі знижками для дому, контенту й роботи – від проєкторів до GoPro
характеристика LOQ 15IPH11 (Intel) LOQ 15APH11 (AMD)
Габариты и вес 344,9 × 254,83 × 20,9-23,25 мм, от ~2,1 кг 344,9 × 254,83 × 20,9-23,25 мм, от ~2,1 кг
Дисплей До 15,3″ WQXGA IPS LCD (2560×1600), 16:10, 180 Гц, 100% sRGB, 400 нит, 3 мс OD, NVIDIA G-SYNC, X-Rite, Delta-E <1, TÜV Rheinland До 15,3″ WQXGA IPS LCD (2560×1600), 16:10, 180 Гц, 100% sRGB, 400 нит, 3 мс OD, NVIDIA G-SYNC, X-Rite, Delta-E <1, TÜV Rheinland
Процессор До Intel Core Ultra 7 356H AMD Ryzen 7 250
Графика NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop 8 ГБ GDDR7, 128-бит, 115 Вт (+15 Вт Boost) NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop 8 ГБ GDDR7, 128-бит, 115 Вт (+15 Вт Boost)
Встроенный ИИ-чип LA1 LA1
Оперативная память 32 ГБ (2×16 ГБ) DDR5 5600 МТ/с 32 ГБ (2×16 ГБ) DDR5 5600 МТ/с
Накопитель 2 ТБ (2×1 ТБ) M.2 2242 PCIe Gen4 SSD 2 ТБ (2×1 ТБ) M.2 2242 PCIe Gen4 SSD
Операционная система Windows 11 Windows 11
Аккумулятор 60 Вт-ч 60 Вт-ч
Блок питания До 245 Вт Slim Adapter (прямоугольный разъем) До 245 Вт Slim Adapter (прямоугольный разъем)
Камера 5 МП (QHD) вебкамера с ИК-модулем и E-shutter, Поддержка Windows Hello 5 МП (QHD) вебкамера с E-shutter
Аудио 2 × 2 Вт динамики с Nahimic Audio 2 × 2 Вт динамики с Nahimic Audio
Беспроводные интерфейсы беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6 (2×2 AX), Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6 (2×2 AX), Bluetooth 5.3
Цвет корпуса Luna Grey Luna Grey

В дополнение к ноутбукам Lenovo покажет на CES 2026 новые аксессуары: клавиатура и мышка, которые заряжают сами себя и адаптируют силу нажатия.

Источник: Windows Latest

Популярные новости

arrow left
arrow right
Проект Aluminium OS: что известно о новой ОС Google на основе Android для ПК
Заброшенные Copilot+ PC: ноутбуки с Snapdragon X полгода не получают обновлений, пользователей преследуют проблемы
Ноутбуки с Android: Qualcomm готовит поддержку Snapdragon X для мобильной ОС
Lenovo "засветила" ноутбук с раздвижным дисплеем: широкоэкранный Legion Pro Rollable покажут на CES 2026
Первый тест Intel Core Ultra X7 358H Panther Lake в ноутбуке Asus ROG Zephyrus G14
В два раза быстрее Cyberpunk 2077 на Lenovo Legion Go 2: карманный ускоритель ИИ как генератор кадров
Пользователи Linux насобирали $2000 на "премию" ремонтнику, который устранит баг со звуком в Lenovo Legion Pro 7
Дефицит памяти ударил по рынку: продажи материнских упали на 50%, производители ПК оттягивают подорожание
Lenovo, Dell и HP повысят цены на ноутбуки и ПК с нового года: компании предупредили партнеров
Apple готовит свой первый бюджетный ноутбук, — Марк Гурман
Intel и BOE разрабатывают дисплей с частотой 1 Гц, который увеличит автономность ноутбуков
Apple, как так? Будущий недорогой MacBook "засветился" с процессором A15 Bionic
Apple MacBook Pro M5: независимые обозреватели нашли важные аппаратные улучшения, и это не процессор
Lenovo Adaptable Keyboard: клавиатура и мышка, которые заряжают сами себя и адаптируют силу нажатия
"Это же было уже": AMD запускает процессоры Ryzen 100 и 10
Ноутбучная NVIDIA RTX 4090 обогнала 5090 после шунтирования резистора
Как раскрывается Lenovo Legion Pro Rollable: характеристики и описание механизма
MacBook Pro M5 выжил после наезда автомобиля: лишь несколько царапин
Lenovo рассказывает об Android ПК: знакомая легкая ОС с кучей ограничений
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить