Lenovo заявила о конце обновлений драйверов для Legion Go — под вопросом поддержка Ryzen Z1 Extreme

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Lenovo заявила про кінець оновлень драйверів для Legion Go — під питанням підтримка Ryzen Z1 Extreme

Владельцы портативных игровых консолей на базе процессоров Ryzen Z1 Extreme обеспокоены: в сети появились сообщения, что AMD прекращает обновление драйверов для этого чипа. Первой под ударом оказалась модель Lenovo Legion Go.


Как сообщает корейский форум DCInside, представитель Lenovo Korea ответил пользователю, что в настоящее время «нет планов обновлять драйверы для текущей модели Legion Go». Это стало ответом на вопрос об отсутствии патчей по сравнению с Lenovo Legion Go S. В ответе якобы указано, что AMD завершила поддержку драйверов для Ryzen Z1 Extreme.

Процессор Z1 Extreme используют несколько популярных устройств, в частности Asus ROG Ally и Asus ROG Ally X. Пользователи обратили внимание, что для ROG Ally 2023 года последний графический драйвер датирован 6 августа 2025 года. Официального объявления от AMD пока нет, ни Lenovo, ни ASUS публично не подтвердили прекращение поддержки первого поколения.

Обычно AMD передает драйверы OEM-производителям для валидации и последующего релиза. Без официальной позиции компании сложно сказать, касается ли ситуация всех устройств с процессорами Z1 Extreme, или это локальное решение Lenovo. Компания также предупредила, что устанавливать драйверы от Legion Go S на оригинальный Legion Go нельзя — кросс-установка не поддерживается. Пользователям советуют полагаться на Windows Update или универсальные драйверы AMD, если они совместимы.


На фоне этого рынок портативных ПК переживает сложный ценовой период. Новая модель ROG Xbox Ally X с чипом Ryzen Z2 Extreme стартует приблизительно от $1000. Младшая версия без Extreme-чипа (AMD Ryzen Z2 A) стоит около $500, но демонстрирует производительность, близкую к Steam Deck OLED с кастомным чипом AMD. Обе модели Ally имеют дисплей 1080p с частотой 120 Гц, накопителя емкостью 512 ГБ и 16 ГБ оперативной памяти, однако разница в APU влияет на частоту кадров.

Legion Go вышла около двух с половиной лет назад. Если поддержку действительно завершат так быстро, это может разочаровать владельцев, которые рассчитывали на более длинный цикл обновлений — особенно учитывая частые сбои в обновлениях Windows 11, которые иногда требуют новых драйверов для стабильности.

Lenovo Legion Go 2 уже в Украине: OLED, Ryzen Z2 Extreme и 74 Вт-ч от 50 тыс. грн

Источник: gamesradar, windowscentral

