Microsoft и Asus открыли предзаказы на ROG Xbox Ally (29 999 грн) и ROG Xbox Ally X (42 999 грн)

Microsoft и Asus официально открыли предзаказы на портативные консоли ROG Xbox Ally и ROG Xbox Ally X. В США цена составляет $599 и $999 соответственно.

Технические отличия и цены

Xbox Ally X ($999) — чип AMD Ryzen Z2 Extreme, 8 ядер Zen 5, 16 графических ядер RDNA 3.5, TDP от 15 до 35 Вт. Мощность близкая к современным геймерским ноутбукам в компактном формате.

Xbox Ally ($599) — чип AMD Ryzen Z2 A, разработанный специально для этой модели, с 4 ядрами Zen 2 и 8 графическими ядрами RDNA 2. TDP от 6 до 20 Вт. Это делает младшую версию похожей по уровню на Steam Deck, но с более низкой производительностью.

Таким образом, за младшую модель пользователь фактически получает «кота в мешке» — новый, еще непроверенный процессор, который может оказаться как достойным конкурентом, так и более слабым решением.

Если сравнивать с традиционными консолями, стоимость этих устройств выглядит совсем не бюджетной. Например, даже белая версия Xbox Ally стоит на $150 дороже, чем Nintendo Switch 2, которую и так критиковали за цену. А еще она дороже на $100, чем стартовая цена Xbox Series X в США, даже несмотря на нынешнее повышение цен от Microsoft. В Европе и Великобритании младшая модель стоит столько же, сколько Xbox Series X.

Однако главное отличие в мобильности: обычную Xbox Series X вы не возьмете в поездку или самолет, а Xbox Ally — да. Для геймеров на ПК ситуация выглядит интереснее: это будут первые портативные Xbox-устройства на основе обновленной сборки Windows. Он скрывает стандартный рабочий стол и оболочку Explorer, освобождает больше памяти для игр и позволяет нативно управлять устройством только контроллером.

Портативные игровые устройства вообще постоянно дорожают, и теперь их топовые модели вплотную приближаются к стоимости игровых ноутбуков. Например, Xbox Ally X за $999 будет конкурировать с MSI Claw 8 AI Plus за те же $999 или с Lenovo Legion Go 2 за $1349. Все они оснащаются чипом AMD Z2 Extreme. Несмотря на высокую цену, журналисты, которые уже имели возможность опробовать новые Ally, отмечают один из самых удобных дизайнов среди портативных приставок.

ROG Xbox Xbox Ally X в Украине

Microsoft подтвердила, что Xbox Ally и Xbox Ally X появятся в огромном списке стран: от Австралии, Канады, Японии и ЕС — до Украины, Турции, Саудовской Аравии и Вьетнама. Дополнительно устройства выйдут в Бразилии, Китае, Индии, Малайзии, на Филиппинах и в Швейцарии. Обзоры от ведущих изданий стоит ожидать в ближайшие недели.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Новинки уже доступны для предварительного заказа в официальном магазине Asus в Украине. Цена базовой версии ROG Xbox Ally (2025) составляет 29 999 грн, а за топовую ROG Xbox Ally X (2025) придется заплатить 42 999 грн.

Появление ROG Xbox Ally и Ally X — важный шаг для Microsoft, ведь это первые портативные Xbox-устройства. Они не дешевые, но предлагают сочетание Windows, компактности и нового уровня удобства для геймеров. Теперь пользователям придется решать: отдать предпочтение мобильности и новым функциям или выбрать классическую мощность стационарных консолей за те же (или даже меньшие) деньги.

Источник: The Verge