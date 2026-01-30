Новости Устройства 30.01.2026 comment views icon

Lenovo Legion Go 2 уже в Украине: OLED, Ryzen Z2 Extreme и 74 Вт-ч от 50 тыс. грн

Вадим Карпусь

Lenovo сообщила о начале продаж в Украине нового поколения портативной игровой консоли Legion Go 2. Новинка выходит на украинский рынок в версиях с процессорами AMD Ryzen Z2 и Ryzen Z2 Extreme. Оба чипа работают вместе с графикой Radeon 890M на базе архитектуры RDNA 3.5. Технология AMD HYPER-RX позволяет одним кликом активировать FSR и AFMF, чтобы повысить частоту кадров и улучшить плавность картинки даже в портативном формате.


Экран в Lenovo Legion Go 2 остался с диагональю 8,8 дюйма, как в предыдущей модели. Но теперь используется OLED-панель. Lenovo сознательно уменьшила разрешение с 2560×1600 до 1920×1200 пикселей, чтобы снизить нагрузку на систему и аккумулятор. Взамен пользователь получает частоту обновления 144 Гц, поддержку VRR, сертификацию VESA TrueBlack 1000. Пиковая яркость достигает 1100 нит, а охват цветов составляет 97% DCI-P3.

В максимальной конфигурации Legion Go 2 работает на чипе Ryzen Z2 Extreme, имеет 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-8000 и SSD PCIe 4.0 емкостью до 2 ТБ. Есть и слот microSD, поэтому место для игр легко расширить. В консоли второго поколения установили батарею емкостью 74 Вт-ч (вместо 49,2 Вт-ч в первом поколении). Это дает на 30-40% больше времени игры без подзарядки. Консоль поддерживает быструю зарядку мощностью 65 Вт.


Lenovo также переработала съемные контроллеры TrueStrike. Они стали удобнее, получили джойстики с эффектом Холла для защиты от дрифта, обновленный D-Pad и три программируемые кнопки. Режим мыши сохранен, а сами контроллеры остаются совместимыми с первой Legion Go. Правый контроллер, как и раньше, можно использовать в вертикальном положении — это особенно удобно в шутерах.

Консоль оснащена двумя портами USB-C, аудиоразъемом 3,5 мм, модулями Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. За звук отвечают два динамика по 2 Вт. Вес устройства вместе с контроллерами — 920 граммов.

Отдельная особенность Legion Go 2 — поддержка интерфейса Xbox OS. Пользователь может переключить Windows 11 в полноценный игровой режим Xbox, получив более быстрый запуск игр, удобное управление библиотекой и ощущение классической консоли на базе Windows.

Цена Lenovo Legion Go 2 в Украине стартует от 49 999 грн.

