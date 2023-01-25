Leopard для Украины: Германия передает 14 Leopard 2A6 и одобрила реэкспорт танков из других стран

Канцлер ФРГ Олаф Шольц на заседании кабинета министров в среду заявил о предоставлении Вооруженным силам Украины роты из 14 танков Leopard 2. В результате интенсивных консультаций с ближайшими европейскими и международными партнерами Германии, Федеральное правительство приняло решение предоставить основные боевые танки Leopard 2A6.

«Это решение следует нашей известной линии поддержки Украины в меру наших возможностей. Мы действуем в тесной координации на международном уровне», — сказал канцлер в Берлине.

Цель – быстро собрать два танковых батальона из Leopard 2 для Украины. В качестве первого шага Германия предоставит роте 14 танков Leopard 2A6 из запасов Бундесвера. Другие европейские партнеры также передадут танки Leopard 2. Подготовка украинских экипажей должна быстро начаться в Германии. Помимо обучения, пакет также будет включать логистику, боеприпасы и техническое обслуживание системы.

Германия выдаст соответствующие разрешения на передачу странам-партнерам, которые хотят быстро поставить танки Leopard 2 со своих складов в Украину.

Танковый батальон стран NATO состоит из 4 рот по 14 машин – соответственно, речь идет о передаче коалицией 112 танков Leopard 2.

Кроме передачи 14 танков Германией, ожидается поставка 14 танков из Польши.

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Швеция рассматривает возможность поставки танков Stridsvagn 122, собственной модификации Leopard 2A5.

Испания ранее изъявляла желание передать Украине до 40 танков Leopard, но не получила тогда разрешение Германии.

Оружейный концерн Rheinmetall готов в течение года поставить в Украину более 100 танков Leopard 2 и Leopard 1.

К поставкам танков потенциально могут Leopard присоединиться Финляндия, Нидерланды, Дания, Норвегия. Также ожидается решение Канады, которая пока не обсуждала передачу Украине имеющихся у неё «Леопардов».

Помимо немецких танков, Украина получит 14 английских основных боевых машин Challenger 2. Франция рассматривает возможность передачи танков Leclerc. Также пресса сообщает о возможной передаче США значительной партии танков Abrams M1, что пока не подтверждают официальные лица.

Согласно комментарию министра обороны Германии Бориса Писториуса, танки Leopard 2A6 поступят в Украину весной, примерно через три месяца.

В Европе в общей сложности около 2 000 Leopard 2, 13 европейских стран имеют «Леопарды» разных модификаций и большинство ранее дало согласие на поставки – требовалось лишь разрешение Германии, которое сейчас есть.

Напоминаем читателям о тексте от 5 октября, где мы детально разобрали особенности различных модификаций Leopard и их важность для Украины.

Источник: пресс-служба Федерального правительства Германии