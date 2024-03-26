Новости Игры 26.03.2024 в 18:21 comment views icon

Летсплеи на PS5. Новая функция Sony будет автоматически записывать видеоподсказки для других игроков

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/vova-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/vova-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/vova-96x96.jpeg

Володимир Скрипін

Заместитель главного редактора, руководитель отдела новостей

Летсплеи на PS5. Новая функция Sony будет автоматически записывать видеоподсказки для других игроков

Sony анонсировала обновление функции «Справка по игре» (Game Help) на PlayStation 5 — ее вскоре дополнят разделом Community с видеоподсказками, которые будут автоматически записываться для помощи другим игрокам.

Если кратко, Sony решила перенести летсплеи на PS5. По задумке разработчиков, консоль (с разрешения владельца) автоматически записывать видео с выполнением тех или иных действий (получение трофеев или поиска скрытых предметов) в игре. После прохождения модерации другие игроки PlayStation смогут использовать ролики в качестве подсказок без надобности искать таковые на YouTube.

Без ведома владельца никто ничего не будет записывать — сначала нужно включить опцию автосохранения геймплея в настройках. Видеоролики будут удаляться с консоли сразу после загрузки на серверы Sony, и после их одобрения/публикации автор получит соответствующее уведомление на консоль. Инструмент будет записывать видео без звука — можно не беспокоиться из-за вебкамеры, микрофона или группового чата. Также планируется отдельный раздел с опубликованным контентом, чтобы при необходимости автор мог удалить любое видео.

Эти новые видеоролики от сообщества дополнят существующий раздел «Справка по игре», который обеспечивает доступ к подсказкам для прохождения, советам и пошаговым видеороликам от разработчиков. Апдейт, который принесет функцию, выйдет до конца этого года, причем доступ к ней откроют как подписчикам PS Plus, так и тем, у кого нет подписки.

Системний гейм дизайнер.
Це курс, де ти почнеш концептити ігри.
Записатися

Обновление интерфейса PS5

Сейчас Sony также тестирует обновление интерфейса PS5 с переработанным разделом Explore — среди прочего, в нем появится Live обои и виджеты на главном экране с различной полезной информацией (уровень батареи геймпадов, свободное место на диске, количество трофеев, последние скриншоты). Также в разделе будут показываться свежие релизы в PS Plus и некоторые акции из PS Store. Обновление уже доступно в бете, но только для американского PS Store. Ждем общедоступный релиз в ближайшее время.

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!


Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить