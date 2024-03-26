Летсплеи на PS5. Новая функция Sony будет автоматически записывать видеоподсказки для других игроков

Sony анонсировала обновление функции «Справка по игре» (Game Help) на PlayStation 5 — ее вскоре дополнят разделом Community с видеоподсказками, которые будут автоматически записываться для помощи другим игрокам.

💡 Introducing Community Game Help💡 Upcoming PS5 update adds new enhancements for Game Help, powered by user-generated content: https://t.co/dvfKCUNNgj 🔎 View hints from other players

↗️ Share your own gameplay clips

✔️ Opt-in/opt-out anytime

🗓️ Coming this year pic.twitter.com/FlW2rzydXw — PlayStation (@PlayStation) March 26, 2024

Если кратко, Sony решила перенести летсплеи на PS5. По задумке разработчиков, консоль (с разрешения владельца) автоматически записывать видео с выполнением тех или иных действий (получение трофеев или поиска скрытых предметов) в игре. После прохождения модерации другие игроки PlayStation смогут использовать ролики в качестве подсказок без надобности искать таковые на YouTube.

Без ведома владельца никто ничего не будет записывать — сначала нужно включить опцию автосохранения геймплея в настройках. Видеоролики будут удаляться с консоли сразу после загрузки на серверы Sony, и после их одобрения/публикации автор получит соответствующее уведомление на консоль. Инструмент будет записывать видео без звука — можно не беспокоиться из-за вебкамеры, микрофона или группового чата. Также планируется отдельный раздел с опубликованным контентом, чтобы при необходимости автор мог удалить любое видео.

Эти новые видеоролики от сообщества дополнят существующий раздел «Справка по игре», который обеспечивает доступ к подсказкам для прохождения, советам и пошаговым видеороликам от разработчиков. Апдейт, который принесет функцию, выйдет до конца этого года, причем доступ к ней откроют как подписчикам PS Plus, так и тем, у кого нет подписки.

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Обновление интерфейса PS5

Сейчас Sony также тестирует обновление интерфейса PS5 с переработанным разделом Explore — среди прочего, в нем появится Live обои и виджеты на главном экране с различной полезной информацией (уровень батареи геймпадов, свободное место на диске, количество трофеев, последние скриншоты). Также в разделе будут показываться свежие релизы в PS Plus и некоторые акции из PS Store. Обновление уже доступно в бете, но только для американского PS Store. Ждем общедоступный релиз в ближайшее время.

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