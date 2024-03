Летсплеи на PS5. Новая функция Sony будет автоматически записывать видеоподсказки для других игроков

Sony анонсировала обновление функции «Справка по игре» (Game Help) на PlayStation 5 — ее вскоре дополнят разделом Community с видеоподсказками, которые будут автоматически записываться для помощи другим игрокам.

💡 Introducing Community Game Help💡

Upcoming PS5 update adds new enhancements for Game Help, powered by user-generated content: https://t.co/dvfKCUNNgj

🔎 View hints from other players

↗️ Share your own gameplay clips

✔️ Opt-in/opt-out anytime

🗓️ Coming this year pic.twitter.com/FlW2rzydXw

— PlayStation (@PlayStation) March 26, 2024