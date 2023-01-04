LG анонсировала линейку OLED-телевизоров 2023 года – снова обещают повышенную яркость и улучшенную webOS

На выставке CES 2023 компания LG представила линейку OLED телевизоров, который станут доступны потребителям в этом году. Телевизоры модельного ряда 2023 года получили незначительные улучшения по сравнению с предшественниками. Устройства серии G3 получили более высокую яркость изображения и улучшенные возможности программной платформы webOS. Фактически, такой же перечень улучшений был заявлен и в прошлом году.

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Согласно пресс-релизу LG, линейка G3 приходит на смену G2 и «включает в себя совершенно новую архитектуру управления освещением и алгоритмы усиления освещенности для увеличения яркости до 70%». Это число сравнивается с «обычным» OLED-дисплеем — например, с прошлогодней серией B2 — так что не стоит ожидать 70-процентного скачка по сравнению с G2. Но изображение будет ярче, чем у G2. Также компания утверждает, что «при настенном монтаже нет видимого зазора» для телевизоров G3.

Серия OLED-телевизоров C3 предлагает лучший баланс производительности и цены. В данном случае яркость изображения будет не такой выдающейся, как у G3. Но пользователи получат ту же поддержку HDMI 2.1a и некоторые функции улучшения изображения. Они стали возможными благодаря новому чипу α9 AI Processor Gen6.

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Например, функция AI Picture Pro предлагает улучшенное масштабирование для большей четкости и улучшенное динамическое сопоставление тонов, «которое помогает раскрыть глубину и детализацию каждого кадра». Эта функция также выявляет важные объекты в кадре, такие как лица людей, чтобы придать им более реалистичное качество обработки HDR. В то же время функция LG AI Sound Pro обеспечивает более глубокое погружение в контент благодаря многоканальному 9.1.2 звуковому окружению. Следует отметить, что LG делала аналогичные заявления об обнаружении объектов и улучшении сцены с помощью ИИ также и для предыдущих моделей.

Телевизионная программная платформа webOS получила некоторые изменения пользовательского интерфейса. Например, раздел Quick Cards группирует приложения и сервисы по тематическим категориям, таким как домашний офис, игры, спорт и музыка. LG утверждает, что рекомендации во многих каруселях контента в WebOS будут лучше персонализированы.

Дополнительно OLED-дисплеи LG 2023 года будут поддерживать функцию QMS-VRR, которая призвана обеспечить быстрое переключение мультимедиа и устранить появление чёрного экрана при переключении между различными частотами кадров видео. Функция Game Optimizer позволяет пользователям быстро выбирать игровые функции и переключаться между ними. Game Optimizer также предлагает настройки G-SYNC Compatible, FreeSync Premium и VRR.

Источник: The Verge