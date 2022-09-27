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LG Display представила прозрачный OLED-экран для поездов, который будет показывать погоду, карты и… рекламные ролики

LG Display представила прозрачный OLED-экран для поездов, который будет показывать погоду, карты и… рекламные ролики

Компания LG Display продемонстрировала свой OLED-экран на крупнейшей мировой выставке транспортных технологий InnoTrans 2022 в качестве альтернативы окон на поезде немецкой национальной железнодорожной компании Deutsche Bahn.

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Для технологии используется специальное закаленное стекло израильской компании Gauzy, которое придает прозрачным OLED-дисплеям повышенную прочность и долговечность: они смогут выдерживать вибрации и сильные удары, что позволит им полноценно заменить стандартные окна поезда.

Кроме того, экран может блокировать до 99%, создавая еще более высокую контрастность для насыщенных цветов дисплея в меняющихся условиях освещения.

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OLED-экран может оставаться прозрачным при показе таких полезных функций, как карты, новости и прогнозы погоды. Однако вряд ли пассажиров порадует реклама — LG Display упоминает и ее как один из вариантов использования такой технологии. Возможно для вагонов метро такая опция не помешала, а вот для наземного железнодорожного транспорта идея рекламы – спорный момент.

LG Display

LG Display поставляет прозрачные OLED-экраны транспортным компаниям Китая и Японии с 2020 года, поэтому мы уже можем видеть его в действии в ряде поездов метро в крупных китайских городах, включая Пекин, Шэньчжэнь и Фучжоу, а также в некоторых японских надземные поезда. По итогам выставки LG Display планирует расширить продажи прозрачных панелей на транспортные компании Северной Америки и Европы.

Источник: The Verge, LGdisplay


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