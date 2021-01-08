Sony представила линейку 4K и 8K телевизоров (LCD и OLED) 2021 года: 120 Гц, HDMI 2.1, Dolby Vision и Google TV





Вслед за Samsung и LG новые телевизоры 2021 года выпуска представила и компания Sony. И в отличие от корейцев, японцы решили пока ничего кардинально не менять и остаться на старых дисплейных технологиях (читай: LCD и OLED).

Прошлогодняя линейка ТВ Sony подверглась определенной критике из-за отсутствия некоторых возможностей, необходимых для использования всех преимуществ новых игровых консолей, вышедших в ноябре 2020 года. Собственно говоря, на сегодняшний день внедрение функций HDMI 2.1 оставляет желать лучшего ввиду нерасторопности производителей. С новой серией ТВ 2021 года Sony исправилась: все премиальные 4K и, конечно же, 8K ТВ Bravia XR 2021 года поддерживают 4K при 120 Гц, а также технологии Variable Refresh Rate (VRR), Auto Low Latency Mode (ALLM) и Enhanced Audio Return Channel (eARC). Никаких оговорок, нюансов или обещаний добавить что-то позже с будущими обновлениями прошивки.

Кроме поддержки настоящих 4K при 120 Гц в своих новых телевизорах Sony выделяет то, что сама она называет «когнитивным интеллектом». Высокоинтеллектуальная система, работающая на новом чипе Cognitive Processor XR, по заверениям Sony, выходит за рамки традиционной обработки сигналов (в чем Sony, как известно, добилась немалых успехов) и за пределы возможностей ИИ-анализа в большинстве телевизоров.

«В то время как обычный искусственный интеллект (ИИ) может только обнаруживать и анализировать лишь какие-то элементы изображения, такие как цвет, контраст и отдельные детали, новый процессор способен одновременно обрабатывать массив элементов, подобно тому, как это делает наш мозг. Таким образом, каждый элемент настраивается для достижения наилучшего конечного результата в сочетании друг с другом, так что в конечом счете все синхронизируется и становится реалистичным — чего не по силам добиться обычному ИИ». описание технологии из официального пресс-релиза Sony

Отдельно Sony отмечает возможности нового процессора в части обработки звука — упоминается новая функция Sound-from-Picture Reality, которая «выравнивает звук с изображениями на экране, чтобы обеспечить уникальное реалистичное восприятие». Samsung заявил то же самое для своих телевизоров Neo QLED 2021 года.

Два телевизора серии Master (8K LCD и 4K OLED) оснащены новым датчиком для определения цветовой температуры окружающего света для автоматической корректировки баланса белого (при желании функцию можно отключить).

Что еще более важно, модели OLED серии A90J Master выделяются более высокой яркостью матрицы по сравнению с предыдущими, чего удалось достичь благодаря новому алюминиевому теплозащитному экрану. Сделать OLED ярче — большое достижение, поскольку это ключевая область, в которой ЖК-экраны все еще имеют конкурирующее преимущество.

В свое время Sony в числе первых производителе ТВ перешла на платформу Android TV, а сейчас японский гигант, что можно только поприветствовать, сделал то же самое для актуальной платформы Google TV. Sony по-прежнему предлагает собственные кастомизации в меню настроек (в том числе и ярлыки быстрого доступа), но все остальное (персонализированная страница, рекомендации и т. д.) практически не отличается от актуального интерфейса медиаплеера Chromecast with Google TV.

Sony также уделила внимания деталям вроде регулируемых ножек, позволив при необходимости установить звуковую панель перед телевизором так, чтобы она не закрывала экран. Еще компания оставила некоторые флагманские особенности в более доступных моделей — например, антибликовое покрытие. При этом все новые модели поддерживают Dolby Vision HDR и HDMI 2.1.

В Sony, похоже, решили не торопиться с переходом на новую технологию Mini-LED и не менять стратегию: полноматричное локальное затемнение (FALD) и качественные экраны OLED — наше все Sony. Японцы не сообщают, сколько зон затемнения у их телевизоров, и не указывают пиковую яркость, полагая, что конкуренты слишком зацикливаются на этих цифрах.

Цены и сроки начала продаж будут объявлены весной.

Модельный ряд телевизоров Sony 2021 года

Z9J Master Series 8K (Full-array LCD) с экранами диагональю 75 и 85 дюймов

A90J Master Series 4K (OLED) с экранами диагональю 55, 65 и 83 дюйма

A80J 4K (OLED) с экранами диагональю 55, 65 и 77 дюйма

X95J 4K (Full-array LCD) с экранами диагональю 65, 75 и 85 дюйма