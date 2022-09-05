LG добавила NFT в свои OLED и LED телевизоры (пока только в США)

Вслед за некоторыми другими технологическими компаниями LG также заинтересовалась возможностями NFT. Так, компания запустила новую платформу LG Art Lab, доступную на её телевизорах с webOS 5.0 или более поздней версии.

Фактически, LG Art Lab представляет собой рынок для покупки и продажи невзаимозаменяемых токенов, доступный прямо на главном экране телевизора. Он основан на сети Hedera и использует новый мобильный кошелек LG Wallypto для хранения цифровых активов. Платформа предлагает функцию функция обратного отсчета с напоминанием о выходе NFT. Пока что воспользоваться встроенным в телевизоры рынком NFT могут только пользователи в США.

Платформа LG Art Lab вышла в не самое удачное время. Судя по ежедневному объему торгов на OpenSea, публика потеряла интерес к невзаимозаменяемым токенам. 28 августа на торговой площадке было обработано транзакций NFT на сумму $5 млн, что на 99% меньше рекордного значения в $405,75 млн, зафиксированного 1 мая 2022 года. За тот же период минимальная цена некоторых из наиболее востребованных коллекций NFT также сократилось. В начале мая токен Bored Ape Yacht Club стоил как минимум 153,7 Eth (около $434 тыс. по курсу на тот момент). К 28 августа его можно было купить его всего за 73 Eth (немногим более $105 тыс.).

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Источник: Engadget