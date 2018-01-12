LG меняет стратегию на рынке смартфонов и теперь будет выпускать новые модели «когда это будет необходимо»

Мобильное подразделение LG Electronics остается убыточным уже более двух лет, несмотря на все приложенные производителем усилия по возвращению этого направления к прибыли. Понятно, LG находится не в том положении, что Tesla, стабильная убыточность мобильного подразделение для компании – неприемлема. На прошлой неделе мы узнали, что LG намерена изменить подход к именованию флагманских смартфонов, но это далеко не единственное запланированное изменение в стратегии производителя на рынке смартфонов.

На этой неделе LG объявила о том, что больше не будет придерживаться привычного годового цикла обновления смартфонов. Теперь компания будет выпускать новые модели лишь тогда, «когда это будет необходимо».

«Мы будем выпускать новые смартфоны только тогда, когда это действительно будет необходимо. Но мы не будем делать обновления просто потому, что так делают конкурирующие компании», – отметил вицепредседатель LG Electronics Чо Сон Чжин.

Такой комментарий он дал на выставке CES 2018, отвечая на вопрос журналистов касательно сроков выпуска следующего поколения флагмана LG G7 (как бы он в конце концов не назывался). Позже руководитель добавил, что план состоит в расширении модельного ряда с одновременным увеличенным жизненного цикла каждой модели.

Свое решение пойти на эти изменения производитель объяснил желанием предоставить покупателям хорошую долговечную платформу и опасениями, связанными с поставками литиевых материалов.

Источник: koreaherald