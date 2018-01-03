LG изменит подход к именованию флагманских смартфонов, LG G7 будет называться иначе

Компания LG намерена внести изменения в систему наименования своих флагманских смартфонов. То есть, да, будущий флагманский смартфон линейки LG G, который до этого носил условное обозначение LG G7, выйдет на рынок под другим названием. Каким именно, пока неясно, но ребрендинг точно произойдет в этом году. Это подтвердил представитель LG.

Окончательное решение по этому вопросу еще не принято. В настоящее время южнокорейский производитель рассматривает варианты с присвоением смартфонам более легко запоминающихся названий и использованием двух цифр.

Флагманская линейка смартфонов LG G-series берет свое начало от модели Optimus G, вышедшей в 2012 году. С выходом второй модели серии в 2013 году длинное подназвание «Optimus» пропало и с тех пор каждый новый смартфон серии получал просто следующий порядковый номер, вплоть до нынешнего флагмана LG G6, представленного в прошлом году.

Наблюдатели связывают это решение LG с недостаточно хорошими продажами, что, в том числе может быть обусловлено заблуждением некоторых покупателей, связанными в номерами в названиях. Говоря конкретнее, некоторые покупатели считают, что смартфоны с более высоким порядковым номером новее и лучше. Подобная нумерация может показаться полной глупостью, но именно это в свое время заставило Samsung пропустить в нумерации шестерку и выпустить после Galaxy Note5 модель Galaxy Note7. Можно также вспомнить об Apple, которая в прошлом году тоже нарушила привычную схему обозначения и выпустила iPhone 8/8 Plus вместо ожидаемых iPhone 7s/7s Plus, а также iPhone X (iPhone Ten).

Источник: gsmarena