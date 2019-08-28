LG, Panasonic и Vizio внедрят в своих телевизорах режим Filmmaker Mode, чтобы демонстрировать фильмы так, как задумывали режиссёры

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В конце прошлого года Том Круз призвал зрителей отключить функцию «сглаживания движения» в своих телевизорах. Теперь же организация UHD Alliance (включает компании LG, Panasonic, Vizio), занимающаяся вопросами продвижения 4K видео, заявила о запуске специального режима Filmmaker Mode. Этот режим обеспечит такую демонстрацию фильмов на экранах телевизоров, как это задумывалось авторами.

Речь идёт о том, что при активации режима Filmmaker Mode в телевизоре будут автоматически отключаться технологии сглаживания движения и улучшения изображения. Фактически, в этом режиме фильмы будут воспроизводиться с правильной (задуманной авторами) цветопередачей, соотношением сторон и частотой кадров. На текущий момент пользователям приходится самостоятельно заниматься выяснением и установкой требуемых настроек.

По задумке UHD Alliance, режим Filmmaker Mode активируется либо автоматически через метаданные на диске или в трансляции, либо нажатием одной кнопки на пульте дистанционного управления. Таким образом, он должен быть чрезвычайно простым для использования владельцами 4K телевизоров.

Компания Vizio заявила, что эта функция будет доступна в её телевизорах модельного ряда 2020 года. Добавим, в прошлом году сервис Netflix запустил аналогичную настройку в рамках режима Calibrated. Но в случае UHD Alliance, название и настройки будут одинаковыми независимо от того, какую марку телевизора выберут покупатели. В поддержку данной инициативы выступили некоторые известные режиссёры, включая Райана Джонсона, Джей Джей Абрамса, Кристофера Нолана, Райана Куглера и Мартина Скорсезе.

Источник: Engadget