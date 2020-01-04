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LG привезла на CES 2020 собственные «настоящие» 8K телевизоры

LG привезла на CES 2020 собственные «настоящие» 8K телевизоры

LG привезла на CES 2020 собственные «настоящие» 8K телевизоры


Накануне проведения CES 2020 компания LG поделилась информацией о некоторых своих продуктах, которые она будет демонстрировать на выставке. В этом году компания покажет сразу восемь телевизоров с разрешением 8K, которые обещают «Настоящую 8K» производительность, превосходящую спецификации CTA для 8K.

Тем самым производитель намекает, что некоторые другие производители могут выпускать на совсем «настоящие» 8K-телевизоры. Напомним, у LG и Samsung имеются разногласия относительно того, что считать «настоящим 8K» и какую методологию использовать для сертификации. Ранее LG дала понять, что не думает, что QLED 8K-телевизоры Samsung соответствуют истинным 8K-характеристикам.

Среди восьми новинок две модели относятся к линейке LG Signature OLED. Устройства 88 OLED ZX и 77 OLED ZX обладают диагональю экрана 88 и 77 дюймов, соответственно. Ещё шесть моделей представлены в рамках бренда NanoCell. Версии 75/65 Nano99, 75/65 Nano97, 75/65 Nano95 предлагаются с диагональю экрана 75 и 65 дюймов. Заявлена поддержка кодеков AV1, HEVC и VP9, воспроизведение 8K через USB или HDMI, возможность воспроизведения потокового 8K с частотой 60 кадров в секунду.

LG привезла на CES 2020 собственные «Настоящие 8K» телевизоры

Устройства получили процессор Alpha9 третьего поколения. Он призван масштабировать контент и повышать при этом резкость для отображения на 8K-телевизоре, а также обеспечивать работу функции AI Sound Pro. Она определяет пять различных типов контента и настраивает звуковое сопровождение таким образом, чтобы речь звучала более разборчиво, а звук масштабировался до окружающего звучания 5.1.

Программная платформа LG ThinQ AI на базе webOS поддерживает возможность голосового управления, а также совместима с платформами Apple AirPlay 2 и HomeKit, Google Assistant и Amazon Alexa. В дальнейшем также планируется добавить поддержку Amazon Alexa Premium Far-Field Voice, что позволит сторонним устройствам получить такие же функции распознавания голоса, которые доступны на собственных продуктах Amazon Echo.

Источник: Engadget

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