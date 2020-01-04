LG привезла на CES 2020 собственные «настоящие» 8K телевизоры





Накануне проведения CES 2020 компания LG поделилась информацией о некоторых своих продуктах, которые она будет демонстрировать на выставке. В этом году компания покажет сразу восемь телевизоров с разрешением 8K, которые обещают «Настоящую 8K» производительность, превосходящую спецификации CTA для 8K.

Тем самым производитель намекает, что некоторые другие производители могут выпускать на совсем «настоящие» 8K-телевизоры. Напомним, у LG и Samsung имеются разногласия относительно того, что считать «настоящим 8K» и какую методологию использовать для сертификации. Ранее LG дала понять, что не думает, что QLED 8K-телевизоры Samsung соответствуют истинным 8K-характеристикам.

Среди восьми новинок две модели относятся к линейке LG Signature OLED. Устройства 88 OLED ZX и 77 OLED ZX обладают диагональю экрана 88 и 77 дюймов, соответственно. Ещё шесть моделей представлены в рамках бренда NanoCell. Версии 75/65 Nano99, 75/65 Nano97, 75/65 Nano95 предлагаются с диагональю экрана 75 и 65 дюймов. Заявлена поддержка кодеков AV1, HEVC и VP9, воспроизведение 8K через USB или HDMI, возможность воспроизведения потокового 8K с частотой 60 кадров в секунду.

Устройства получили процессор Alpha9 третьего поколения. Он призван масштабировать контент и повышать при этом резкость для отображения на 8K-телевизоре, а также обеспечивать работу функции AI Sound Pro. Она определяет пять различных типов контента и настраивает звуковое сопровождение таким образом, чтобы речь звучала более разборчиво, а звук масштабировался до окружающего звучания 5.1.

Программная платформа LG ThinQ AI на базе webOS поддерживает возможность голосового управления, а также совместима с платформами Apple AirPlay 2 и HomeKit, Google Assistant и Amazon Alexa. В дальнейшем также планируется добавить поддержку Amazon Alexa Premium Far-Field Voice, что позволит сторонним устройствам получить такие же функции распознавания голоса, которые доступны на собственных продуктах Amazon Echo.

Источник: Engadget