«Настоящие 8K». QLED 8K-телевизоры Samsung в числе первых получат сертификацию 8K Association





Компания Samsung заявила, что её QLED 8K-телевизоры одними из первых будут сертифицированы организацией 8K Association (8KA). Данная сертификация подтверждает, что телевизоры обладают разрешением не менее 7680×4320 точек, обеспечивают пиковую яркость на уровне 600 нит, а также поддерживают стандарты HDMI2.1 и HEVC (H.265). Предполагается, что среди прочих, такую сертификацию могут пройти и безрамочные телевизоры Q950T.

Процесс сертификации важен, так как Samsung сможет продвигать свои 8K-телевизоры как проверенные 8KA, дополненные соответствующим логотипом.

«Наша цель — предоставить потребителям возможность легко отделять премиальные 8K-дисплеи от других устройств при принятии решений о покупке», — сказал вице-президент Samsung Display Хёгун Ли.

Хотя на первый взгляд сертификация выглядит не совсем обязательной, на самом деле между производителями развернулась целая война из-за того, что следует считать настоящим 8K разрешением. Во время проведения выставки IFA 2019 компания LG дала понять, что не думает, что 8K-телевизоры Samsung соответствуют истинным 8K-характеристикам, несмотря на то, что, по данным Forbes, они имеют правильное количество пикселей. LG полагает, что пиксели Samsung QLED четко не отличаются друг от друга, поэтому эффективное разрешение ниже 8K. Естественно, компания считает, что только её собственные ЖК-телевизоры 88Z9 OLED и LM99 обеспечивают достаточно чёткое изображение и соответствуют настоящему стандарту 8K.

Следует отметить, что компании Samsung, Panasonic и Hisense являются участниками 8K Association, но не LG. Она создала собственную организацию для проверки дисплеев на соответствие высокому званию 8K – International Committee for Display Metrology (ICDM). Эта группа разработала тест «контрастной модуляции», который отображает чередующиеся белые и чёрные линии шириной в один пиксель, а затем эффективно подсчитывает их. Чем больше показывается линий, тем чётче изображение на 8K телевизоре.

Однако различные экспертные группы, причём, не только в рамках лагеря Samsung, не совсем согласны с этой методологией. Дело в том, что такое измерение не учитывает данные о цвете. Samsung заявила, что она настраивала свои 8K-телевизоры не путём подсчета пикселей, а в результате просмотра реального изображения. И группа ICDM недавно сделала заявление, которое смягчило предыдущие претензии LG.

Источник: Engadget