lifecell и monobank запустили автооплату услуг мобильной связи по тарифу

Абоненты lifecell, являющиеся клиентами monobank, теперь могут настроить автоматическую оплату по тарифу через платежное приложение — при изменении тарифа или его стоимости сумма и (или) дата последующей оплаты обновляются автоматически. Контролировать все изменения можно через приложение monobank в разделе «Мобильная связь» → Автооплата lifecell.

В начале года lifecell первым среди мобильных операторов внедрил услугу «Автооплата» по банковской карте в приложении «Мой lifecell» с возможностью подключения до 10 номеров. А теперь мобильный оператор масштабирует ее в рамках расширения сотрудничества с monobank. Напомним, сотрудничество между lifecell и monobank началось в 2021 году с запуска дебютной услуги eSim и с тех пор постепенно эволюционирует — не так давно появилась возможность перехода на eSIM с сохранением номера.

Как работает автооплата за тариф lifecell в monobank

За один день до даты планового списания абонплаты за пакет услугу после 20:00 с банковского счета monobank будет сниматься сумма соответствующая стоимости тарифа и дополнительной суммы пополнения счета (по желанию, если абонент ее установит). Последующая автоматическая оплата произойдет через четыре недели или через 30 дней – согласно условиям пакета услуг и без комиссии. Когда абонент перезакажет пакет услуг ранее, дата последующей оплаты автоматически обновится и повторного снятия средств не произойдет.

Как включить и чем автоплата отличается от обычного автопополнения?

Ключевые отличия автооплаты (от автопополнения):

●Сумма средств резервируется исключительно на оплату тарифа и не может пойти на другие

платежи.

● Списание средств с карты производится за один день до оплаты пакета услуг по

тарифу.

● Не требуется изменять настройки автоплаты при изменении тарифа или его

стоимости, а также при перезаказе пакета услуг по тарифу.

Включить услугу автооплаты тарифа можно двумя способами: по этой ссылке активировать опцию в приложении или вручную в несколько шагов:

● Войдите в приложение monobank.

● Выделите «Еще» и выберите «Мобильная связь».

● Выберите «Подключение автоплаты lifecell».

● Выберите карту для автоматической оплаты. В этом же разделе можно и

отключить автоплату.