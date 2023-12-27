Новости Технологии 27.12.2023 в 12:31 comment views icon

lifecell и monobank запустили автооплату услуг мобильной связи по тарифу

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Володимир Скрипін

Заместитель главного редактора, руководитель отдела новостей

Абоненты lifecell, являющиеся клиентами monobank, теперь могут настроить автоматическую оплату по тарифу через платежное приложение — при изменении тарифа или его стоимости сумма и (или) дата последующей оплаты обновляются автоматически. Контролировать все изменения можно через приложение monobank в разделе «Мобильная связь» → Автооплата lifecell.

В начале года lifecell первым среди мобильных операторов внедрил услугу «Автооплата» по банковской карте в приложении «Мой lifecell» с возможностью подключения до 10 номеров. А теперь мобильный оператор масштабирует ее в рамках расширения сотрудничества с monobank. Напомним, сотрудничество между lifecell и monobank началось в 2021 году с запуска дебютной услуги eSim и с тех пор постепенно эволюционирует — не так давно появилась возможность перехода на eSIM с сохранением номера.

Как работает автооплата за тариф lifecell в monobank

За один день до даты планового списания абонплаты за пакет услугу после 20:00 с банковского счета monobank будет сниматься сумма соответствующая стоимости тарифа и дополнительной суммы пополнения счета (по желанию, если абонент ее установит). Последующая автоматическая оплата произойдет через четыре недели или через 30 дней – согласно условиям пакета услуг и без комиссии. Когда абонент перезакажет пакет услуг ранее, дата последующей оплаты автоматически обновится и повторного снятия средств не произойдет.

Как включить и чем автоплата отличается от обычного автопополнения?

Ключевые отличия автооплаты (от автопополнения):

●Сумма средств резервируется исключительно на оплату тарифа и не может пойти на другие
платежи.
● Списание средств с карты производится за один день до оплаты пакета услуг по
тарифу.
● Не требуется изменять настройки автоплаты при изменении тарифа или его
стоимости, а также при перезаказе пакета услуг по тарифу.

lifecell и monobank запустили автооплату услуг мобильной связи по тарифу

Включить услугу автооплаты тарифа можно двумя способами: по этой ссылке  активировать опцию в приложении или вручную в несколько шагов:

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● Войдите в приложение monobank.
● Выделите «Еще» и выберите «Мобильная связь».
● Выберите «Подключение автоплаты lifecell».
● Выберите карту для автоматической оплаты. В этом же разделе можно и
отключить автоплату.

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