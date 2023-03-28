Нова версія monobank — перехід на eSIM lifecell прямо у додатку та «Залізна банка» з підтримкою «Дія.Підпис»

monobank оновився та, серед інших нововведень, отримав можливість перенесення номера на lifecell безпосередньо у платіжному застосунку. Оновлення вже доступно на Android (версія 1.43.5) та iOS (версія 1.42.9).

У 2021 році monobank інтегрував послугу eSim від lifecell, а у 2022-му партнери запустили сервіс перенесення номера SIM на eSIM. Запуск нової функції став можливим завдяки подальшому розширенню співпраці необанку з мобільного оператором. За словами розробників, перехід на eSIM lifecell зі збереженням номера телефона відбувається прямо у застосунку “за декілька тапів”. Фактично monobank для зручності об’єднав дві згадані вище послуги. І ясна річ, смартфон має підтримувати eSIM.

В lifecell кажуть, що минулого року попит на eSIM зріс у 5 разів, тож можливість віддаленого “переїзду” на eSIM lifecell із повним збереженням номера безпосередньо у застосунку monobank, не стане зайвою.

“Це, напевно, найзручніший процес MNP в Україні. Можливість віддалено змінити оператора буквально на наступний день без необхідності йти до магазину”, – коментує запуск послуги Олександр Заблоцький, керівник департаменту цифрових каналів продажів lifecell.

Ще одне нововведення — Залізна банка. Головна відмінність від звичайної Банки, яка з початком повномасштабної війни стала чи не найголовнішим інструментом для зборів коштів — підвищена безпека та захищеність, яку забезпечує “Дія.Підпис”. Зокрема, власник Банки, що відповідає не лише за свої кошти, а й за кошти усіх донорів збору, може дозволити зняття коштів або розбиття Банки тільки через “Дія.Підпис”. Це унеможливлює втрату коштів з Банки, навіть у разі втрати смартфона й усіх паролів.