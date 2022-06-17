lifecell запустил регистрацию номеров с помощью приложения «Дія»

Оператор мобильной связи lifecell объявил (первым среди операторов Украины), что абоненты теперь могут зарегистрировать свой номер в приложении Мой lifecell с помощью цифровых документов «Дія». Регистрация мобильного номера обеспечивает максимальную защиту от перевыпуска мошенниками SIM-карты абонента и получения доступа к персональным данным.

Регистрация телефона в приложении Мой lifecell с помощью сервиса «Дія» поможет абонентам легко и быстро пройти процедуру без посещения магазина оператора.

Чтобы зарегистрировать номер lifecell через «Дію», нужно пройти несколько шагов:

кликнуть на соответствующий баннер в приложении Мой lifecell (Зарегистрируйте номер для анонимных абонентов или Завершите регистрацию для персонифицированных);

дать согласие на регистрацию;

ввести код проверки, поступивший на номер телефона;

через приложение «Дія» подтвердить запрос на копии цифровых документов и подтвердить передачу этих копий lifecell (через Дія.Підпис);

подтвердить правильность своих персональных данных, отображаемых на экране;

получить уведомление, что номер успешно зарегистрирован.

Регистрация номера с помощью документов в «Дія» является логическим продолжением интеграции с приложением – полтора года назад lifecell первым начал применять шеринг электронных документов в «Дії», что позволило значительно упростить механизм авторизации и регистрации номеров абонентов в магазинах оператора.