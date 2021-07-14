Лимитированная партия из 100 беспроводных наушников Nothing ear (1) поступит в продажу на онлайн-аукционе DropX ещё до официального анонса





Компания Nothing объединила усилия со StockX, чтобы эксклюзивно выпустить первые 100 единиц своего дебютного устройства ear (1). Это полностью беспроводные наушники, которые будут предлагаться в виде лимитированной серии.

О некоторых характеристиках и цене беспроводных наушников Nothing ear (1) мы сообщали ранее. Тогда говорилось, что розничная цена новинки составит $99, €99 или £99. Однако первая лимитированная партия в 100 устройств будет реализована эксклюзивно через онлайн-площадку StockX. Для этого будет использован метод прямого выпуска продуктов для потребителей DropX, разработанный StockX. Этот метод, напоминающий онлайн-аукцион, позволяет брендам предлагать новые и эксклюзивные продукты непосредственно для своей глобальной аудитории.

Продажи Nothing ear (1) на DropX стартуют 19 июля 2021 года в 14:00 по Британскому летнему времени (16:00 по Киевскому времени). Онлайн-продажи будут проходить на протяжении двух дней – до 13:59 по Британскому летнему времени (15:59 по Киевскому времени) 21 июля. Каждое устройство лимитированной партии получит гравировку с номерами от 1 до 100 в порядке окончательной продажной цены. Что интересно, официальный анонс наушников Nothing ear (1) запланирован лишь на 27 июля. Таким образом, лимитированная партия поступит в продажу до фактического анонса.