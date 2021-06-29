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Стартап Nothing сооснователя OnePlus покажет дебютные беспроводные наушники Nothing Ear (1) 27 июля

Стартап Nothing сооснователя OnePlus покажет дебютные беспроводные наушники Nothing Ear (1) 27 июля

Стартап Nothing сооснователя OnePlus покажет дебютные беспроводные наушники Nothing Ear (1) 27 июля


На месяц позже, чем планировалось.

Новую дату анонса дебютного продукта — полностью беспроводных наушников Nothing Ear (1) — сообщил CEO и основатель Карл Пей, который в 2020 году ушел из компании OnePlus, основанной им вместе с Питом Лау. Он объявил, что еще один месяц (изначально анонс планировался на июнь) понадобился команде, чтобы «доработать несколько вещей».

Подробностей о Nothing Ear (1) пока немного, не считая несколько странных тизеров. В марте компания затизерила прозрачные TWS-наушники Concept 1, разработанные в сотрудничестве с Teenage Engineering. Но технические характеристики наушников остаются покрыты плотной завесой тайны.

Ранее Карл Пей обещал, что продукция его нового потребительского бренда электроники Nothing будет выделяться, в числе прочего, кастомными компонентами и дизайном. Он также рассказывал, что Nothing готовит множество продуктов в нескольких категориях, нацеливаясь на создание целой экосистемы устройств. Также стартап выкупил бренд и прочую интеллектуальную собственность печально известного стартапа Essential создателя Android Энди Рубина.

Бренд смартфонов Essential создателя Android Энди Рубина перешел в собственность стартапа Nothing сооснователя OnePlus

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