Стартап Nothing сооснователя OnePlus покажет дебютные беспроводные наушники Nothing Ear (1) 27 июля

На месяц позже, чем планировалось.

Новую дату анонса дебютного продукта — полностью беспроводных наушников Nothing Ear (1) — сообщил CEO и основатель Карл Пей, который в 2020 году ушел из компании OnePlus, основанной им вместе с Питом Лау. Он объявил, что еще один месяц (изначально анонс планировался на июнь) понадобился команде, чтобы «доработать несколько вещей».

Are you ready for the #SoundOfChange? The @Nothing ear (1) Launch Event is on 27 July! https://t.co/1qZaJaKQvD

— Carl Pei (@getpeid) June 29, 2021