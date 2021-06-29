Стартап Nothing сооснователя OnePlus покажет дебютные беспроводные наушники Nothing Ear (1) 27 июля

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На месяц позже, чем планировалось.

Новую дату анонса дебютного продукта — полностью беспроводных наушников Nothing Ear (1) — сообщил CEO и основатель Карл Пей, который в 2020 году ушел из компании OnePlus, основанной им вместе с Питом Лау. Он объявил, что еще один месяц (изначально анонс планировался на июнь) понадобился команде, чтобы «доработать несколько вещей».

Are you ready for the #SoundOfChange? The @Nothing ear (1) Launch Event is on 27 July! https://t.co/1qZaJaKQvD — Carl Pei (@getpeid) June 29, 2021

Подробностей о Nothing Ear (1) пока немного, не считая несколько странных тизеров. В марте компания затизерила прозрачные TWS-наушники Concept 1, разработанные в сотрудничестве с Teenage Engineering. Но технические характеристики наушников остаются покрыты плотной завесой тайны.

Ранее Карл Пей обещал, что продукция его нового потребительского бренда электроники Nothing будет выделяться, в числе прочего, кастомными компонентами и дизайном. Он также рассказывал, что Nothing готовит множество продуктов в нескольких категориях, нацеливаясь на создание целой экосистемы устройств. Также стартап выкупил бренд и прочую интеллектуальную собственность печально известного стартапа Essential создателя Android Энди Рубина.