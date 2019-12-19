Lockheed Martin приступает к финальной сборке «тихого» сверхзвукового самолета NASA X-59





Экспериментальный самолёт NASA X-59, который, как ожидается, сможет совершать коммерческие сверхзвуковые полёты, готов к финальной сборке. После тщательной проверки проекта американское аэрокосмическое агентство наконец дало добро на заключительную часть строительства аппарата. Самолёт X-59 Quiet SuperSonic Technology (QueSST), разработанный корпорацией Lockheed Martin, совершит свой первый полёт в 2021 году.

Это первый за более чем три десятилетия крупномасштабный пилотируемый самолет NASA Х-класса (экспериментальный). Его главная особенность заключается в том, что он тихий – во время движения ударная волна будет издавать звук, не превышающий звук закрытия двери автомобиля. А поскольку самолёт будет лететь со скоростью 1500 км/ч на высоте почти 17 км, он будет практически неслышен. Как известно, в США полёты сверхзвуковых самолётов над населёнными пунктами запрещены из-за издаваемого ими грохота, похожего на гром.

NASA проверит X-59 на определённой группе людей, которые должны будут оценить восприятие его шума, и соберёт их отзывы, как было сделано с истребителем F/A-18 Hornet над Галвестоном (штат Техас). Эти испытания помогут установить новые правила для коммерческих сверхзвуковых воздушных перевозок.

Источник: Engadget