Loon адаптировала технологию интернет-аэростатов для использования в беспилотниках





Принадлежащая холдингу Alphabet компания Loon, которая известная своими интернет-аэростатами, помимо всего прочего работает над другим проектом в рамках партнёрства с дочерним предприятием Softbank HAPSMobile. В апреле 2019 года HAPSMobile инвестировала $125 млн долларов в компанию Loon, и вот теперь партнёры объявили, что разработали оборудование для беспилотных летательных аппаратов HAPSMobile HAWK30, работающих на солнечной энергии.

Если быть точнее, компании адаптировали технологию, которая уже используется аэростатами Loon, чтобы превратить HAWK30 в стратосферную сотовую вышку. Для этого они настроили коммуникационное оборудование, чтобы антенна могла вращаться быстрее для поддержания стабильного интернет-соединения, ведь скорость беспилотника больше, чем воздушных шаров. Им также пришлось создать аэродинамический корпус для защиты антенны. Оборудование для связи использует специально разработанную систему LTE, которая позволяет HAWK30 раздавать интернет для большего числа мобильных устройств и на большем расстоянии от существующей наземной инфраструктуры.

На данный момент о планах по развёртыванию интернет-беспилотников HAWK30 в местах, где отсутствует связь, пока не известно. Ожидается, что компании объявят об этом в ближайшем будущем.

Источник: Engadget