Loon проведет интернет в тропические леса Амазонии





Холдинг Alphabet, владеющий несколькими компаниями, включая Google, продолжает свою миссию по обеспечению интернетом самых удалённых уголков нашей планеты. Эту задачу возложили на компанию Loon, чьи аэростаты уже налетали в стратосфере 1 млн часов, и которая ранее подписала контракт с кенийским правительством на обеспечение африканской глубинки доступом к скоростному интернету. Теперь Loon готовится выполнить то же самое в Перу.

Вместе с телеком-оператором Internet Para Todos Peru (IpT) компания намерена развернуть свои шары на севере Перу в Лорето. Это самый большой регион страны, расположенный в лесах Амазонии, где проживает около 200 тыс. человек. Четверть из них не имеет доступа к сети 3G, а в сельской местности у многих вообще нет мобильной связи. Ранее Loon уже продемонстрировала свои возможности, когда её аэростаты обеспечивали связью жителей районов, пострадавших от сильного землетрясения, а также интернетом после наводнения в 2017 году. Однако прежде чем запуск аэростатов состоится, Loon и IpT должны сначала получить разрешение Министерства транспорта и связи Перу.

Воздушные шары Loon обычно находятся на высоте 20 км над уровнем моря, выступая в роли сотовых вышек, что позволяет им избегать различных препятствий в воздухе. Каждый аэростат несёт с собой баллоны сверхвысокого давления, заполненные гелием, и электронное оборудование, которое питается от солнечных батарей. Компания также предусмотрела аварийный парашют в случае аварии.

Источник: Engadget