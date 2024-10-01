Лимитированную PS5 Pro в Японии продают только владельцам аккаунтов PSN с 30+ часами игры

Японское подразделение Sony ввело особые условия для желающих приобрести юбилейную версию PS5 Pro 30th Anniversary Edition.

По информации веб-сайта Automaton, на японской странице PlayStation указано, что право на предзаказ имеют только владельцы учетных записей PSN, зарегистрированных в Японии. Кроме того, на этих аккаунтах должно быть зафиксировано не менее 30 часов игры на PS4 или PS5 в период с февраля 2014 года по 19 сентября 2024 года.

Ситуация с предзаказами в западных странах разворачивалась иначе. Там ограниченная серия PS5 Pro 30th Anniversary Limited Edition Bundle распродалась за считанные секунды. Перекупщики мгновенно выставили консоли на eBay по значительно завышенным ценам.

Старт предзаказов на юбилейную версию PS5 Pro состоялся 26 сентября. Приобрести консоль можно было только через PlayStation Direct по цене $999,99 (£959,99 или €1099,99). Особенностью этой версии является ретро-дизайн и цветовая гамма, напоминающая оригинальную PlayStation. Sony выпустит всего 12 300 PS5 Pro 30th Anniversary Edition для глобального рынка.

Напомним, недавно зарубежные издания опубликовали первые обзоры PlayStation 5 Pro после презентации Sony для прессы. У журналистов была возможность протестировать новую консоль и сравнить ее возможности со стандартной PS5.

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Источник: IGN