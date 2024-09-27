Лимитированную PlayStation 5 Pro разобрали за минуты — теперь консоли перепродают на Ebay за $5000-13000

Sony анонсировала лимитированную коллекцию PlayStation 5 Pro к 30-летию бренда, и со старта предзаказов в некоторых странах ее ожидаемо разобрали за считанные минуты — некоторые уже продают консоли на альтернативных торговых площадках с большой наценкой.

Изначально лимитированная PlayStation 5 Pro была доступна для предзаказов через PlayStation Direct по всей Великобритании и в Еврозоне по цене в £959,99 / €1099,99 (всего по миру доступно 12 300 лимитированных консолей в ретро-цветах).

По данным IGN, PS5 Pro из коллекции 30th Anniversary Limited Edition Bundle разобрали за считанные минуты, и теперь на eBay перекупы продают консоли по цене от £4 000 до £10 000 ($5000-13000).

Фактически у этих продавцов на руках консолей нет — они перепродают свои предзаказы. Параллельно на eBay начали добавлять объявления, которые предостерегают потенциальных покупателей от предложений перекупов.

Юбилейные PS5 Slim, которые также довольно быстро разобрали на сайте Sony, стоили $500, тогда как сейчас перекупы просят за них от $1500, отмечает Kotaku.

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Напомним, что предзаказы на PlayStation 5 Pro в Украине, вероятно, откроются 10 октября (по крайней мере эту дату упоминают на сайтах некоторых официальных ритейлеров), тогда как отгружать консоли клиентам, по данным наших источников, начнут 10 ноября (в мире официальные продажи стартуют на три дня раньше).

Что касается юбилейной версии PS5 Pro, то она, скорее всего, в Украину не поступит (по данным сообщества PlayStation Украина), но, вероятно, будет доступна лимитированная PlayStation 5 Slim и аксессуары. Вот предварительные цены: