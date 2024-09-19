PlayStation выпустит PS5 Pro в ретро-стиле к своему 30-летию

Компания Sony анонсировала выпуск специальной ретро-коллекции PlayStation 5 и аксессуаров к 30-летию бренда. Эта серия привлекает внимание своим классическим дизайном и ограниченным тиражом.

Новая коллекция воссоздает стиль оригинальной PlayStation. Консоли и аксессуары выполнены в культовом сером цвете первой PlayStation и украшены разноцветным логотипом, который хорошо знаком фанатам бренда. Такой дизайн вызывает ностальгию у игроков, которые выросли с PlayStation. Хидеаки Нишино, генеральный директор подразделения платформ PlayStation, прокомментировал:

«Чтобы отметить 30-летний юбилей, мы создали нечто особенное, чтобы почтить историю и радость, которую PlayStation подарила всем нам».

В набор PS5 Pro из юбилейной коллекции входят: консоль, два контроллера, зарядная станция для контроллеров, подставка для консоли, наклейка и соответствующая крышка для версии с дисководом. Sony также предлагает другие продукты из этой серии, о которых можно почитать в блоге компании.

Предзаказы на коллекцию начнутся 26 сентября. Sony не объявила цены на продукты из юбилейной серии. Важно отметить, что набор PS5 Pro выпустят ограниченным тиражом — всего 12 300 единиц.

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Напомним, Sony недавно представила обновленную версию своей флагманской консоли — PlayStation 5 Pro. И презентация этой консоли вызвала бурную реакцию геймерского сообщества.

Источник: The Verge