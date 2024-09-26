«Как обновить видеокарту на ПК»: главное из первых обзоров PlayStation 5 Pro

Ведущие зарубежные издания опубликовали первые обзоры PlayStation 5 Pro после презентации Sony для прессы. У журналистов была возможность протестировать новую консоль и сравнить ее возможности со стандартной PS5.
Обозреватели единодушно отмечают, что игры на PS5 Pro демонстрируют значительно лучшее качество графики и высокую частоту кадров. Новая консоль способна обеспечить 60 кадров в секунду или более с уровнем детализации, который соответствует режиму «Качество» на обычной PS5.
Журналист The Verge подчеркнул, что улучшения графики особенно заметны вблизи. Во время презентации Sony намеренно расположила представителей прессы как можно ближе к 4K-телевизорам, чтобы они могли лучше оценить разницу. Однако с расстояния нескольких метров различия становятся менее очевидными.
Обозреватель Engadget поделился впечатлениями от двухчасового тестирования PS5 Pro в студии Sony в Сан-Матео (США). Он отметил, что переход с 30 кадров в секунду на стандартной PS5 до 60 кадров на PS5 Pro — причем с тем же или даже более высоким разрешением — стал для него убедительным аргументом в пользу новой консоли. Особенно заметной была разница в игре The Last of Us Part II Remastered, где журналист смог сравнить режим «Качество» с разрешением 4K/30fps на обычной PS5 и 4K/60fps на PS5 Pro.
Разработчики по-разному подошли к использованию дополнительной мощности PS5 Pro. Например, команда Insomniac сосредоточилась на улучшении дальности прорисовки и повышении разрешения удаленных объектов в игре Spider-Man 2. Результатом стала четкая детализация во время полетов между небоскребами Манхэттена без легкой размытости, присутствующей в стандартной версии.
F1 24 теперь может использовать трассировку лучей с разрешением 4K/60fps во время гонок. Режим производительности игры способен достигать 4K/120fps на Pro, тогда как на текущих моделях он ограничен 1440p.
Эксперты из Digital Foundry сравнивают приобретение PS5 Pro с обновлением видеокарты на компьютере. По их мнению, новая консоль открывает дополнительные возможности: повышенную частоту кадров, улучшенную детализацию и эффекты трассировки лучей. Оливер Маккензи из DF считает, что для тех, кто использует PlayStation как основную игровую платформу, покупка PS5 Pro вполне оправдана.
Технология масштабирования изображения PSSR, по словам специалистов, работает хорошо и без критических визуальных артефактов. Она стабильно улучшает общее качество изображения, хотя пока что уступает DLSS по эффективности.
Несмотря на общее повышение производительности, PS5 Pro имеет те же ограничения процессора, что и стандартная версия. Поэтому в играх с высокой нагрузкой на CPU, таких как Dragon’s Dogma 2, новая консоль может не обеспечивать стабильные 60 кадров в секунду.
Напомним, на State of Play 2024 компания Sony объявила семь новых игр, которые получат улучшения для консоли PlayStation 5 Pro.
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