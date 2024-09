«Как обновить видеокарту на ПК»: главное из первых обзоров PlayStation 5 Pro

Ведущие зарубежные издания опубликовали первые обзоры PlayStation 5 Pro после презентации Sony для прессы. У журналистов была возможность протестировать новую консоль и сравнить ее возможности со стандартной PS5.

Обозреватели единодушно отмечают, что игры на PS5 Pro демонстрируют значительно лучшее качество графики и высокую частоту кадров. Новая консоль способна обеспечить 60 кадров в секунду или более с уровнем детализации, который соответствует режиму «Качество» на обычной PS5.

Журналист The Verge подчеркнул, что улучшения графики особенно заметны вблизи. Во время презентации Sony намеренно расположила представителей прессы как можно ближе к 4K-телевизорам, чтобы они могли лучше оценить разницу. Однако с расстояния нескольких метров различия становятся менее очевидными.

Обозреватель Engadget поделился впечатлениями от двухчасового тестирования PS5 Pro в студии Sony в Сан-Матео (США). Он отметил, что переход с 30 кадров в секунду на стандартной PS5 до 60 кадров на PS5 Pro — причем с тем же или даже более высоким разрешением — стал для него убедительным аргументом в пользу новой консоли. Особенно заметной была разница в игре The Last of Us Part II Remastered, где журналист смог сравнить режим «Качество» с разрешением 4K/30fps на обычной PS5 и 4K/60fps на PS5 Pro.

Разработчики по-разному подошли к использованию дополнительной мощности PS5 Pro. Например, команда Insomniac сосредоточилась на улучшении дальности прорисовки и повышении разрешения удаленных объектов в игре Spider-Man 2. Результатом стала четкая детализация во время полетов между небоскребами Манхэттена без легкой размытости, присутствующей в стандартной версии.

F1 24 теперь может использовать трассировку лучей с разрешением 4K/60fps во время гонок. Режим производительности игры способен достигать 4K/120fps на Pro, тогда как на текущих моделях он ограничен 1440p.

Эксперты из Digital Foundry сравнивают приобретение PS5 Pro с обновлением видеокарты на компьютере. По их мнению, новая консоль открывает дополнительные возможности: повышенную частоту кадров, улучшенную детализацию и эффекты трассировки лучей. Оливер Маккензи из DF считает, что для тех, кто использует PlayStation как основную игровую платформу, покупка PS5 Pro вполне оправдана.

Онлайн-курс "Power BI" від Laba. Розширте пул інструментів для імпорту даних з різних джерел, їхнього аналізу, візуалізації та побудови звітності. Пришвидшість виконання завдань для підвищення ефективності бізнесу. . Дізнатись більше

Технология масштабирования изображения PSSR, по словам специалистов, работает хорошо и без критических визуальных артефактов. Она стабильно улучшает общее качество изображения, хотя пока что уступает DLSS по эффективности.

Несмотря на общее повышение производительности, PS5 Pro имеет те же ограничения процессора, что и стандартная версия. Поэтому в играх с высокой нагрузкой на CPU, таких как Dragon’s Dogma 2, новая консоль может не обеспечивать стабильные 60 кадров в секунду.

Напомним, на State of Play 2024 компания Sony объявила семь новых игр, которые получат улучшения для консоли PlayStation 5 Pro.