Новости Игры 26.09.2024 в 14:52 comment views icon

Предзаказы PS5 Pro в Украине стартуют 10 октября — на две недели позже, чем ожидалось

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Автор новостей

Предзаказы PS5 Pro в Украине стартуют 10 октября — на две недели позже, чем ожидалось

26 сентября по всему миру стартовали предзаказы консоли PS5 Pro — ожидалось, что не отстанет и Украина, впрочем, чуда не произошло.

Відключайте рекламу - підтримуйте ITC!

По информации сообщества PlayStation Украина предзаказы у официальных украинских ритейлеров откроются на две недели позже — 10 октября, когда завершатся эксклюзивные предзаказы в PlayStation Direct. Эту дату подтвердили и на официальном сайте сети магазинов Цитрус.

В то же время некоторые региональные сайты Sony не справились с большим наплывом желающих предзаказать новую консоль — в частности итальянский и немецкий.

1

Напомним, что официальные продажи PS5 Pro стартуют 7 ноября — за цену в $699,99 клиентам предложат более мощный графический процессор, передовую трассировку лучей и ИИ-апскейлинг (также Sony анонсировала, что «примерно 40-50 игр» получат обновление для PS5 5 Pro уже на момент запуска). В то же время информация об отсутствии дисковода возмутила геймеров и на следующий день все съемные дисководы для PS5 полностью раскупили на Best Buy.

Также в честь своего 30-летия Sony выпустит лимитированную версию консолей и аксессуаров — некоторые поступят и на украинский рынок (кроме PS5 PRO 30th Anniversary Limited Edition). Вот предварительные цены, которые предоставило сообщество PlayStation Украина:

  • Игровая консоль PlayStation 5 Slim Digital Edition 30th Anniversary Limited Edition — 24 999 грн
  • Геймпад PlayStation 5 Dualsense 30th Anniversary Limited Edition — 3 599 грн
  • Геймпад PlayStation 5 Dualsense Edge 30th Anniversary Limited Edition — 11 199 грн
  • PlayStation Portal 30th Anniversary Limited Edition — 11 399 грн

«Как обновить видеокарту на ПК»: главное из первых обзоров PlayStation 5 Pro

Онлайн-курс Бізнес-аналіз. Basic Level від Hillel IT School.
В ході курсу студенти навчаться техніці збору і аналізу вимог, документуванню та управлінню документацією, управлінню ризиками та змінами, а також навчаться моделювати процеси і прототипуванню.
Приєднатися

Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить