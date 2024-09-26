Предзаказы PS5 Pro в Украине стартуют 10 октября — на две недели позже, чем ожидалось

26 сентября по всему миру стартовали предзаказы консоли PS5 Pro — ожидалось, что не отстанет и Украина, впрочем, чуда не произошло.

По информации сообщества PlayStation Украина предзаказы у официальных украинских ритейлеров откроются на две недели позже — 10 октября, когда завершатся эксклюзивные предзаказы в PlayStation Direct. Эту дату подтвердили и на официальном сайте сети магазинов Цитрус.

В то же время некоторые региональные сайты Sony не справились с большим наплывом желающих предзаказать новую консоль — в частности итальянский и немецкий.

Напомним, что официальные продажи PS5 Pro стартуют 7 ноября — за цену в $699,99 клиентам предложат более мощный графический процессор, передовую трассировку лучей и ИИ-апскейлинг (также Sony анонсировала, что «примерно 40-50 игр» получат обновление для PS5 5 Pro уже на момент запуска). В то же время информация об отсутствии дисковода возмутила геймеров и на следующий день все съемные дисководы для PS5 полностью раскупили на Best Buy.

Также в честь своего 30-летия Sony выпустит лимитированную версию консолей и аксессуаров — некоторые поступят и на украинский рынок (кроме PS5 PRO 30th Anniversary Limited Edition). Вот предварительные цены, которые предоставило сообщество PlayStation Украина:

Игровая консоль PlayStation 5 Slim Digital Edition 30th Anniversary Limited Edition — 24 999 грн

Геймпад PlayStation 5 Dualsense 30th Anniversary Limited Edition — 3 599 грн

Геймпад PlayStation 5 Dualsense Edge 30th Anniversary Limited Edition — 11 199 грн

PlayStation Portal 30th Anniversary Limited Edition — 11 399 грн